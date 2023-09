Ka ʻike ʻana i ka Fujianvenator prodigiosus: Hoʻomālamalama i ka Evolution of Birds

ʻO kahi mea i ʻike ʻia ma ka ʻāina ʻo Fujian o Kina, ua wehe ʻia nā koena o kahi dinosaur avian 150 miliona makahiki i kapa ʻia ʻo Fujianvenator prodigiosus. ʻOiai ʻo ka Archaeopteryx, kahi ʻano o nā dinosaur avian, ua manaʻo ʻia ʻo ia ka wā mua o ka ulu ʻana o nā manu, ua hāʻawi kēia dinosaur hou i kahi manawa koʻikoʻi i ke kumu o nā manu o kēia wā a hiki ke hoʻopiha i kahi hakahaka nui i ka moʻolelo mōʻalihaku.

ʻO Fujianvenator prodigiosus, e like me ka nui o ka moa, nona nā wāwae lōʻihi a me nā lima e like me ka ʻēheu. Ua kaʻana like kona kino i nā ʻano morphological me nā avialans, troodontids, a me dromaeosaurids, akā nele i nā hoʻololi kūpono no ka lele. Akā, ʻo kona mau wāwae hope ʻoi aku ka lōʻihi e hōʻike ana he kukini akamai loa ia, hiki paha iā ia ke hele ma waena o nā kahawai.

ʻOiai ka mālama ʻole ʻana o kona iwi iwi, manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka nānā ʻana i nā manamana wāwae o Fujianvenator prodigiosus hiki ke hōʻike i nā hōʻailona e pili ana i kāna mau kūlohelohe. Inā ʻike ʻia nā hōʻailona o ka webbing, e hōʻike ana he hiki i kēia dinosaur avian ke hoʻokele i nā kaiaola wai. Eia naʻe, ʻo ke kūlana o nā huahelu he mea paʻakikī ke hōʻoia i kēia ʻano.

Hāʻawi kēia ʻike i nā hōʻike hou aʻe i ka manawa o ka Archaeopteryx, ua hoʻololi ʻia nā dinosaur i nā ʻano manu like ʻole. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke ala hoʻomohala o kēia mau mea kahiko, loaʻa i nā mea noiʻi nā ʻike waiwai i ke kumu o nā ʻano avian e noho nei i kēia lā.

Ua paʻi ʻia nā ʻike o kēia haʻawina ma ka puke pai Nature, hāʻawi i kahi kōkua nui i ka ulu ʻana o ka ʻike e pili ana i ka ulu ʻana o nā manu. Ke hōʻoia hou nei kēia ʻike i ka loulou ma waena o nā dinosaurs a me nā manu, e hōʻike ana i ka pūnaewele paʻakikī o ke ola a me nā loli kupaianaha i hana ʻia i nā miliona o nā makahiki.

