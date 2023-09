Hoʻololi ʻo Cosmic Light: Hōʻike ʻia ka Hōkū i loko o ka Hole ʻEleʻele i nā ʻōlinolino

Ua ʻike ka poʻe Astronomers i ka ʻike e pili ana i kahi hōkū ma kahi o 500 miliona mau makahiki māmā. ʻO kēia hōkū, kapa ʻia ʻo Swift J0230, ʻoi aku ka nui o ko mākou lā a ke ʻai ʻia nei e kahi lua ʻeleʻele liʻiliʻi. ʻO ka hiʻohiʻona hoihoi o kēia hanana, ʻo ia ka nānā ʻana o ka poʻe astronomers i nā uila uila e hele pū ana me ka hanana. E ʻālohilohi ana kēia mau ʻālohilohi no ka manawa ʻehiku a 10 mau lā a laila e pau koke, e like me ke kī ʻana o ke kukui kukui. Ma kahi o hoʻokahi mahina ma hope mai, e hana hou ka lua ʻeleʻele i ka hana me ka hōkū.

Hoʻokaʻawale ʻia ka hōkū hoʻoheheʻe nui ma kēia ʻano ma ke ʻano he dwarf keʻokeʻo, a ʻike ʻia ke kaʻina hana he hanana hoʻohaunaele kai. Ma kahi o 100 wale nō o ia mau hanana i ʻike ʻia a hiki i kēia manawa. He mea maʻamau ka ʻoki ʻia ʻana o nā hōkū e nā lua ʻeleʻele e like me kēia, me ka noiʻi e hōʻike ana e ʻoi aku ka nui o kēia mau pilikia ma mua o nā puka piha. Eia nō naʻe, ʻo nā manawa mua o ka hoʻohaunaele hapa i loaʻa i kēlā me kēia mau hola a i ʻole hoʻokahi manawa i ka makahiki. Hāʻawi ka loaʻa ʻana o Swift J0230 i kahi hiʻohiʻona waena.

Ua kapa ka poʻe noiʻi i kēia ʻike he "serendipitous discovery" no ka mea ʻaʻole i ʻike ka ʻike mua ʻana i ka hanana hoʻohaunaele. Ua hōʻike ʻia nā ʻike mua ma Iune i ka hāʻule wikiwiki ʻana o ka ʻōlinolino o ka hōkū ma ka lā ʻehā, e emi ana ma kahi helu 20 i loko o 57 kilokekona wale nō (15.8 hola). A laila lilo ka hōkū i mea paʻakikī ke nānā aku. Manaʻo ka poʻe noiʻi aia ʻo Swift J0230 ma kahi kokoke i ke kikowaena o ka galaxy kahi e ʻike pinepine ʻia ai nā lua ʻeleʻele, e like me kahi o kahi supernova Type-II i ʻike ʻia ma 2020. Eia naʻe, ʻaʻole i manaʻo ʻia he pahū hōkū.

Aia ka lua ʻeleʻele e ʻai ana iā Swift J0230 i loko o kahi aniani liʻiliʻi i kapa ʻia ʻo 2MASX J02301709+2836050 a he 10,000 a 100,000 ka nui o ka nui o ka lā. Hōʻike kēia haʻawina i ka ʻike mua ʻana o kahi hōkū e like me ka nui o ko mākou lā i ʻoki ʻia e ka lua ʻeleʻele. Manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻomaopopo i ke kumu i hoʻopau wale ʻia ai kēia hōkū, no ka mea, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i nā hanana hoʻopilikia i kēia manawa e hōʻike ana i ka pili ʻana o kahi hōkū i kahi lua ʻeleʻele e hoʻoholo ai i ka nui o kona ʻoki ʻana. ʻO ka mānoanoa o ka hōkū ke ʻike ʻia he kumu nui.

Sources:

- Pepa i paʻi ʻia ma Nature Astronomy: (ʻatikala kumu)