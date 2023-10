Hoʻomākaukau ʻo Astroforge no ka Misiona Kūleʻa Kūʻai Kūʻai mua

ʻO Astroforge, kahi hui ma Kaleponi, ke holomua nui nei i kāna misionari e mine metala makamae ma ka lewa. Hoʻomaka ka ʻoihana e hoʻomaka i kāna mokulele, ʻo Brokkr-2, ma kahi rocket ma ke ʻano o ka papahana Artemis o SpaceX i ka makahiki aʻe. ʻO kēia ka manawa mua i hoʻouna aku ai kahi hui pilikino i kahi misionari i kahi hohonu hohonu.

ʻO ka hoʻoikaika ʻana ma hope o ka mining space ka piʻi ʻana o ka pono no nā metala i ka neʻe ʻana o ka honua mai nā wahie fossil a i ka ikehu hou. Ua kaupalena ʻia nā kumuwaiwai o ka honua, a ʻo ka ʻeli ʻana ma nā wahi kuʻuna e hele mai me nā kumukūʻai hoʻokele waiwai a me ke kaiapuni. Eia nō naʻe, nui nā asteroids i loko o kā mākou ʻōnaehana solar ka waiwai o nā metala, e like me ka cobalt, nickel, a me nā metala pūʻulu platinum, he mea koʻikoʻi ia no nā ʻoihana o ka wā e hiki mai ana. Eia kekahi, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o kēia mau asteroids o nā metala ma mua o ka Honua, ʻo ia hoʻi, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā mea e pono ai ke eli ʻia e hana i nā metala hou aʻe.

Manaʻo ʻo Astroforge e paʻi i kēia mākeke ma ka hoʻolaha kūleʻa ʻana i ka mining ma ka lewa. ʻOiai ua hoʻāʻo nā hui ʻē aʻe i ka eli lewa i ka wā ma mua, manaʻo ʻo Astroforge ua ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻāina i kēia manawa ma muli o ka hoʻemi ʻana o nā kumukūʻai a me ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana o waho mai kahi kaiaola ulu o nā hui ākea. ʻO ka nui o ke kumukūʻai o Astroforge's Brokkr-2 mission i manaʻo ʻia ma lalo o $ 10 miliona.

ʻO nā mea hoʻokumu o Astroforge, ʻo Matt Gialich lāua ʻo Jose Acain, loaʻa lāua ʻelua i ka ʻenekini lewa, me ka ʻike ma SpaceX a me nā ʻoihana aerospace ʻē aʻe. Ua ʻike lākou i ka hiki ke hana i nā mikiona ākea akā ua pale ʻia e nā pilikia ʻoihana e pili ana i ka hana ʻana i nā papahana hohonu hohonu. Akā, ua hoʻoholo lākou e hoʻomaka iā Astroforge e hoʻonui i ka holomua o ka ʻenehana ākea a me ka hiki ke hoʻohaʻahaʻa i nā kumukūʻai hoʻokuʻu.

No kāna huakaʻi hohonu hohonu, ua kuhikuhi ʻo Astroforge i kahi asteroid M-type, i manaʻo ʻia he ʻoi aku ka nui o nā metala ma mua o ka Honua. ʻOiai e pili ana ka misionari mua i kahi lele o ka asteroid no ka hōʻiliʻili ʻikepili a me ka ʻimi ʻana, manaʻo ʻo Astroforge e hoʻohana i kēia ʻike no nā hana mining e hiki mai ana.

ʻO ka holomua o Astroforge i ka hoʻomohala ʻana i kāna mokuahi a me ka hoʻāʻo kūleʻa i ke kī ʻana i kāna mau pōkā e hōʻike ana i kona mākaukau no kahi misionari kūwaho hohonu kalepa. Me ka piʻi nui ʻana o ka noi no nā metala a me ka hiki ke hoʻokō i kēlā mau pono, ua mākaukau ʻo Astroforge e hana i kahi hopena koʻikoʻi i ka ʻoihana mining.

