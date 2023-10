Nā Manaʻo Noiʻi Hou i ka loko lepo kahiko ma ke ʻano he kumu kūpono o ke ola ma Mars

Makemake paha nā kānaka ʻepekema e ʻimi ana i nā hōʻike o ka noho ʻana ma Mars i ka wā i hala, e like me ka noiʻi hou. ʻOiai ua manaʻo ʻia nā wahi me ka nui o ka sediment i nā wahi hoʻomaka maikaʻi no ka huli ʻana, hōʻike ka haʻawina e ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻimi ʻana i ke kumu o ka sediment, ma mua o nā wahi i kahe ai lākou.

Manaʻo nā mea noiʻi e loaʻa i ka Hydraotes Chaos region, kahi ʻāpana o Oxia Palus, kahi loko lepo kahiko i hiki ke mālama i nā hōʻike huna o ke ola i hala. ʻO ka loko lepo, i hana ʻia e ka hoʻokuʻu ʻia ʻana mai ka stratigraphy mudstone i hoʻopaʻa ʻia i ke kinoea ma kahi o 4 biliona makahiki i hala aku nei, hāʻawi i kahi ʻike kūʻokoʻa i nā mea aquifer kahiko.

ʻAʻole e like me nā kahawai wai nui e uhi ana iā Mars, ʻo ke kīʻaha pālahalaha ma Hydraotes Chaos ka mea maʻalahi i ka nānā ʻana i nā aquifers Martian a hōʻemi i ka hopena o ka loaʻa ʻana o ka sedimentary ma uka. Eia kekahi, ua noho mau ka lalo o Mars ma hope o ka lilo ʻana o ka honua i mea hoʻokipa. No laila, ʻo ka ʻimi ʻana i ka lepo i loko o ka loko lepo e hiki ke ʻike i nā hōʻike o ke ola mai ka wā kahiko o Mars.

Ke noʻonoʻo nei ʻo NASA Ames i nā pāpū o Hydraotes Chaos ma ke ʻano he pae pae no ka misionari e hiki mai ana i ka ʻimi ʻana i nā biomarkers, ʻo ia hoʻi nā lipids, i hiki ke hoʻomanawanui i nā piliona makahiki ma Mars. Hōʻike ka ʻāina i nā hiʻohiʻona hoihoi ʻē aʻe, e like me nā lua pele ʻala a me nā diapirs, e hāʻawi ana i nā ʻike i nā kaʻina hana a me nā hale o Mars.

Hōʻike kēia noiʻi i ka ʻikehonua paʻakikī o Mars a ke koʻikoʻi nei i ke koʻikoʻi o ka noiʻi ʻana i nā ʻāina waiwai nui, e like me ka loko lepo kahiko ma Hydraotes Chaos, i ka ʻimi e wehe i nā hōʻike o ka noho ʻana i hala a me nā hōʻailona o ke ola.

Sources:

- "E ʻimi ana i nā hōʻike o nā koena sedimentary sedimentary outburst Amazonian ma kahi ʻāina chaotic Martian" - Nature Scientific Reports

- ʻO Alexis Rodriguez, ka mea noiʻi kiʻekiʻe ma ka Planetary Science Institute