E hoʻolulu iā ʻoe iho i loko o ka Lani Pōhaku nani: E kiʻi i kahi mākaʻikaʻi kiʻi hōkū ma Kananaskis, Alberta

ʻO ka noho ʻana i loko o kahi kūlanakauhale paʻa loa, loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi, mai ke ola pō a hiki i kahi plethora o nā koho ʻai. Eia naʻe, ʻo ka hemahema o ka ʻike ʻole ʻia o ka lani nani o ka pō. He mea kakaʻikahi ka hiki ke nānā i luna a ʻike i nā hōkū e ʻālohilohi ana i luna. Mai makaʻu ʻoe, no ka mea, ma kahi mamao loa ma waho o ke kūlanakauhale, hiki iā ʻoe ke ʻike i kahi hiʻohiʻona nani o ka cosmos.

Aia ma waho o Kananaskis, Alberta, kahi e ola ai ka lani pouli. Ua hoʻonohonoho ʻo Kananaskis Outfitters i kahi huakaʻi hau hau ʻaʻole wale e hāʻawi iā ʻoe i kahi manawa e ʻike ai i ka Milky Way, akā hana pū kekahi i kahi hoʻonohonoho kūpono no kahi lā aloha a i ʻole kahi huakaʻi poina ʻole.

I loko o kēia huakaʻi hau hau, e hele pū ʻia ʻoe me nā alakaʻi akamai e hoʻolako i nā mea pono a pau, e like me nā telescopes, nā kukui, a me kahi koho o nā mea inu e hoʻomaʻamaʻa iā ʻoe. ʻO ka hiʻohiʻona o ka lani hōkū e haʻalele iā ʻoe i ka weliweli, e hāʻawi ana i kahi ʻike kilokilo maoli āu e makemake ai e aloha mau loa.

NPP:

Nīnau: Hiki i nā keiki ke komo i ka Stargazing Snowshoe Tour?

A: ʻO ka mea pōʻino, ma muli o ka ʻāina haʻahaʻa a me nā kūlana anuanu, wehe wale ʻia ka huakaʻi i nā poʻe makahiki 12 a keu.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻopaʻa i kahi mākaʻikaʻi Stargazing Snowshoe?

A: Hiki iā ʻoe ke kākau i kāu huakaʻi ma ka pūnaewele Kananaskis Outfitters. Hoʻomaka nā kumukūʻai ma $84.

No laila, inā makemake ʻoe i kahi ʻike lani e hoʻokaʻawale iā ʻoe mai ka hustle a me ka puʻupuʻu o ke ola kūlanakauhale, mai nānā ʻoe ma mua o ka Stargazing Snowshoe Tour ma Kananaskis, Alberta. Hoʻopili i ka ʻoluʻolu o ka lani ʻeleʻele a e hoʻopaʻa i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa i kou mau manaʻo. Hauʻoli ka huakaʻi!

[Kumu: Kananaskis Outfitters](https://kananaskisoutfitters.com/)