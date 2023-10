Hana nā mea noiʻi i ka hoʻohālikelike ʻana o ka holo ʻana o ka manawa me ka hoʻohana ʻana i ka entanglement

Ua ʻike nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Cambridge i kahi ʻike hoihoi i ke aupuni o ka quantum mechanics. Ma ka hana ʻana i nā mea hoʻopili quantum, hiki iā lākou ke hoʻohālikelike i nā mea e hiki ke hana inā hoʻohuli ʻia ke kahe o ka manawa. Alakaʻi ʻia e David Arvidsson-Shukur mai ka Hitachi Cambridge Laboratory, ua hoʻohui ka hui i kā lākou kumumanaʻo i ka quantum metrology, kahi kahua e hoʻohana ana i ka quantum theory e hana i nā ana koʻikoʻi. ʻO ka hoʻokolohua ʻo ia ka hoʻopili ʻana i ʻelua mau ʻāpana, ua hoʻololi ʻia kekahi o ia mea e hoʻololi i ke kūlana i hala o ka ʻāpana ʻē aʻe, pēlā e hoʻololi ai i ka hopena o ka hoʻokolohua.

E pili ana ka Entanglement i ka wā i hoʻokaʻawale ʻia ai kahi pūʻulu o nā ʻāpana like ʻole ma hope o ka hoʻokaʻawale ʻia ʻana e kahi mamao. Hoʻokumu kēia hanana i ka computing quantum, kahi e hoʻohana ʻia ai nā ʻāpana i hoʻopili ʻia e hana i nā helu paʻakikī. ʻOiai ke kumu o ka hoʻopaʻapaʻa ʻana o ka manaʻo o nā ʻāpana e hele ana i hope i ka manawa, ʻo ke ala o ka hui ʻo Cambridge e hoʻomālamalama hou i nā mea hiki.

Ua hōʻike ka simulation o ka hui he hiki ke hoʻololi hou i nā hana i hala me ka hoʻohana ʻana i ka quantum entanglement manipulation. No ka laʻana, ua hōʻike lākou pehea e hiki ai i kekahi ke hoʻouna i kahi makana i kekahi kanaka i ka lā hoʻokahi me ka ʻike ʻole i kā lākou papa inoa makemake a hiki i ka lā ʻelua, akā hiki ke hoʻololi i ka mea i hoʻouna ʻia i ka lā hoʻokahi ma muli o ka ʻike i loaʻa. Ke wehe nei kēia mea hou i nā noi kūpono i ka quantum computing a me nā ʻenehana ʻē aʻe.

Ua hōʻike ka hoʻokolohua he 75% o ka hiki ʻole o ka hopena i ʻike ʻia, ʻo ia hoʻi ua loaʻa ka hopena i makemake ʻia i hoʻokahi wale nō o nā holo ʻehā. No ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i kēia, ua manaʻo nā mea noiʻi e hoʻouna i nā kiʻi i hoʻopili ʻia a me ka hoʻohana ʻana i kahi kānana e wehe i nā kiʻi i hoʻoponopono ʻole ʻia, e hōʻoia ana e lawe kekahi i ka ʻike hou. ʻOiai e wehewehe ana ka hui ʻaʻole hiki i kā lākou hana ke hele i ka wā maʻamau, hōʻike ia i kahi ʻimi koʻikoʻi i nā kumu o ka quantum mechanics a me kahi ala e hoʻoponopono ai i nā hewa i hala no ka wā e hiki mai ana.

Ua kākoʻo ʻia ke aʻo ʻana e nā kumu a me nā hui like ʻole, me ka Sweden-America Foundation, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College, a me ka ʻEnekinia a me ka ʻEpekema ʻEpekema ʻEpekema (EPSRC).

Puna: Ke Kulanui ʻo Cambridge, Nā Palapala Nānā Kino