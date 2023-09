Ua hoʻomaha ka poʻe mākaʻikaʻi ma kahi ʻāina nalowale e peʻe ana i ka ʻike maka

Ua hoʻomaha paha ka poʻe mākaʻikaʻi mai nā wahi a puni o ka honua ma kahi ʻāina nalowale me ka ʻike ʻole. ʻIke ʻia ʻo Greater Adria, ua haʻalele kēia ʻāina mai ʻApelika ʻĀkau ma kahi o 250 miliona mau makahiki i hala aku nei a hāʻule mālie ma lalo o ʻEulopa Hema, me nā wahi e like me nā Alps, nā Apennines, nā Balkans, a me Helene.

Wahi a Douwe van Hinsbergen, he Kumu o Global Tectonics and Paleogeography ma ke Kulanui o Utrecht, ʻo kahi ʻāpana haiki mai Turin a i ka kuʻekuʻe wāwae o Italia ʻo ia wale nō ka ʻāpana ʻike ʻia o Greater Adria. Ua ʻōlelo pāʻani ʻo ia i ka poʻe mākaʻikaʻi e hoʻolimalima ʻole i ko lākou mau lā hoʻomaha ma kēia ʻāina nalowale ma mua o Atlantis.

ʻAʻole i ʻike mua ʻia ka ʻike ʻana i kahi ʻāina nalowale. ʻO Zealandia, i kapa ʻia ʻo Te Riu-a-Māui ma ka ʻōlelo Māori, ʻo ia kekahi laʻana. Ua hōʻike ʻia ua nalowale no nā makahiki 375 a hiki i ka hoʻopaʻa ʻana o ka poʻe geologists i kona ola ʻana ma 2017. ʻO Zealandia, me kahi ʻāpana o 1.89 miliona mau mile square, ʻo ia kekahi ʻāpana o ka supercontinent Gondwana, kahi i komo pū me Western Antarctica a me East Australia ma mua o 500 miliona mau makahiki i hala.

Ua ʻike ʻia ʻo Abel Tasman, he kanaka kālepa Holani a me ka luina, ua ʻike ʻo ia ʻo Zealandia i ka makahiki 1642 ʻoiai e ʻimi ana i ka "Great Southern Continent." Ua haʻalele ʻo ia mai Gondwana a lilo i lalo i lalo, me kahi ʻāpana liʻiliʻi i ʻike ʻia ma luna o ka wai. He mea hoʻomanaʻo ʻo Zealandia i ka poʻe kālaihonua e hiki ke hūnā ʻia kekahi mea i ʻike ʻia no ka manawa lōʻihi.

Sources:

– Douwe van Hinsbergen, Kumu o Global Tectonics a me Paleogeography ma Utrecht University

- Nūhou TN (kumu o ka ʻike ma Zealandia)

- ʻEpekema GNS, ke Keʻena ʻImi ʻImi Kūlohelohe ʻo Zealand (e pili ana iā Zealandia)