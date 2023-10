Nā Asteroids: He mea weliweli i ka Honua

Ua hoʻokuʻu ʻo NASA i kahi infographic ʻike maka ma ka lā 16 ʻOkakopa, e hōʻike ana i kahi pilikia e hiki ke loaʻa i nā hopena pōʻino. ʻO ka hana ma ka lima, i kapa ʻia ʻo "Planetary Defense," e pili ana i ka NASA e kiaʻi ana i nā asteroids e hiki ke hoʻokūkū i ka Honua, e hoʻomake nui ai e like me ka hopena o nā dinosaurs. Eia naʻe, he hana koʻikoʻi ka ʻike ʻana i kēia mau asteroids no ka mea ʻaʻole lākou e hoʻokuʻu i ka mālamalama.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻo nā telescopes hou i hoʻolālā ʻia no ka hopu ʻana i ka asteroid i mea kōkua i kēia misionari. Ma ʻAukake 2023, aia he 32,000 mau asteroids kokoke i ka Honua. Ua mahalo ʻia ka hoʻāʻo ʻana e ʻimi a hahai i kēia mau asteroids, me ka ʻoi aku o 405 miliona mau ʻike mai ka poʻe hoʻomaka a me nā ʻoihana astronomers i waiho ʻia i ka Minor Planet Center, kahi kikowaena kikowaena no ka hoʻolālā pale honua o NASA.

ʻO ka mea pōʻino, hōʻike nā ʻikepili i hōʻike ʻia ma ka infographic i kahi ʻoiaʻiʻo pilikia. Mai loko mai o 32,000 asteroids kokoke i ka Honua, ʻoi aku ka nui o 10,000 ma mua o 140 mika ke anawaena. Inā kū kekahi o kēia mau mea me ka Honua, hiki iā ia ke hoʻopau i ke kūlanakauhale holoʻokoʻa. I ka hoʻohālikelike ʻana, ua manaʻo ʻia ʻo Chelyabinsk meteor i hōʻino ʻia ma Rūsia ma 2013 ma kahi o 20 mika.

Hōʻike ʻia ka infographic ma waho o ka 14,000 140-mika-ākea asteroids i ʻike ʻole ʻia, hiki i kekahi o lākou ke hoʻokūkū me ka Honua. Eia hou, aia ma kahi o 50 asteroids me ke anawaena o 1 kilomika ʻaʻole i ʻike ʻia. ʻO ka hopena o kahi asteroid o kēia nui hiki ke loaʻa i nā hopena pōʻino no ka moʻomeheu.

ʻAʻole hāʻule ke kuleana o ka pale honua ma NASA wale nō akā ma kahi hui o nā hui. He mea hoʻomanaʻo ka infographic aia nō nā hana e hana ʻia e hōʻoia i ka palekana o ke kanaka. ʻO ka hana maʻalahi o ka lawe ʻana i ka ʻike ma o ka infographics hiki ke hoʻoikaika i nā poʻe e komo i ka ʻimi no nā asteroids, e hāʻawi ana i ka hoʻoikaika ʻana o ka pale honua.

