He Kiʻi i loko o ke kumu o ke ala Milky: Hōʻike ʻo Webb Telescope i nā hiʻohiʻona kupaianaha

I loko o kahi mikiona poʻokela, ua huli ka James Webb Space Telescope i kona maka i ke kumu o kā mākou huila Milky Way, e kiʻi ana i nā kiʻi kupanaha e wehe ana i nā kikoʻī like ʻole o nā hanana lani a me ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū. ʻAʻole like me kona mua, ʻo ka Hubble telescope, ka mea e nānā nui i ka mālamalama ʻike ʻia, hoʻohana ʻo Webb i ke kukui infrared, e ʻae iā ia e komo i loko o nā ao honua ākea a hāʻawi iā mākou i nā kiʻi kosmic i ʻike ʻole ʻia ma mua.

Ua alakaʻi ʻo Samuel Crowe haumāna kula haʻahaʻa mai ke Kulanui o Virginia i ka papahana kiʻi a kāhāhā i ka pae kupaianaha o ka hoʻonā a me ka naʻau a Webb e hāʻawi ai. "ʻAʻohe ʻikepili infrared ma kēia wahi me ke kiʻekiʻe o ka hoʻonā a me ka naʻau i loaʻa iā mākou me Webb, no laila ke ʻike nei mākou i nā hiʻohiʻona he nui ma ʻaneʻi no ka manawa mua," wahi a Crowe. Hāʻawi ka hiki o ka telescope i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū ma ia ʻano kaiapuni, e hoʻololi i ko mākou ʻike ʻana i ka honua.

ʻO Sagittarius C (Sgr C) ka wahi o ka nānā ʻana i kēia ʻoihana, kahi ʻāina i ʻike ʻia no ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū ikaika ma kahi o 25,000 mau makahiki māmā mai ka Honua. ʻO ke kiʻi i paʻa ʻia e Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) mea kani e hōʻike i kekahi mau hiʻohiʻona kupaianaha:

1. Ka hapalua miliona hoku: Manaʻo ʻia aia ma kahi o 500,000 mau hōkū e ʻālohilohi ana i ka ʻāina ʻo Sagittarius C, me nā hiʻohiʻona ʻike ʻole ʻia e noi ana e ʻimi hou aku.

2. Pūʻulu o nā protostars: Hiki ke ʻike ʻia kahi ʻano ʻulaʻula amorphous koʻikoʻi ma ke kikowaena-hema o ke kiʻi. Hōʻike kēia i kahi pūʻulu o nā protostars—hōkū hānau i ke kaʻina hana. Aia i loko o kēia puʻupuʻu kahi protostar nui, ʻoi aku ma mua o 30 manawa ka nui o ko mākou Lā. ʻO ka mānoanoa o ke ao e puka mai ana kēia mau protostars mai ka pale ʻana i ka mālamalama mai nā hōkū ma hope mai ka hiki ʻana i ke telescope, e hana ana i ka hoʻopunipuni o kahi ʻāina ʻuʻuku i ka lehulehu inā, ʻoiaʻiʻo, ʻo ia kekahi o nā wahi paʻa loa i ke kiʻi.

3. ʻĀpana nui o ke kinoea huikau: ʻO ka ʻāina cyan ākea a puni ma kahi o 25 mau makahiki māmā e hoʻokipa i ke kinoea hydrogen me nā ʻano like me ka nila me ka ʻole o ke ʻano kūlike. Ke noiʻi nei ʻo NASA i ke kumu i hoʻokumu ʻia ai kēia ao kinoea nui.

Huna ke kumu o ka ʻanuʻu Milky Way i kekahi mea kaulana ʻaʻole i hōʻike ʻia ma nā kiʻi—ʻo ka lua ʻeleʻele nui i kapa ʻia ʻo Sagittarius A*. ʻOiai ʻo ka Webb telescope e hāʻawi i nā hiʻohiʻona like ʻole i ka honua, pono e hoʻomanaʻo ʻo kāna pahuhopu nui ka hoʻomālamalama ʻana i ka honua mua a wehe i kāna mau mea huna.

ʻO ka James Webb Space Telescope nā mea hiki ʻole ke hopena o ka hana ʻepekema nui ma waena o NASA, ka European Space Agency (ESA), a me ka Canadian Space Agency. ʻOi aku ka nui o kona aniani aniani, ʻoi aku ma mua o 21 kapuaʻi, ʻoi aku ma mua o ka Hubble Space Telescope ma mua o ʻelua a me ka hapa. Eia kekahi, hiki i ka Webb infrared hiki ke nānā i nā mea a me nā mea i hūnā ʻia ma mua mai ka ʻike.

Me ka hōʻea ʻana mai o Webb, aia mākou ma ka ʻaoʻao o kahi au hou o ka ʻimi ʻana, ʻaʻole wale i ka wehe ʻana i nā mea huna o ke ao honua mua akā ke hoʻolei nei i ko mākou mau maka i nā exoplanets i loko o kā mākou galaxy ponoʻī. Hiki i nā mea hana spectrograph kiʻekiʻe o ke telescope ke wehe i ka hana kemika o nā exoplanets mamao, hiki ke hōʻike i nā lewa a kōkua i ka ʻimi ʻana i nā hōʻailona o ke ola. Ke hoʻomau nei ka Webb telescope i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa, ke kakali nei ka poʻe ʻepekema i nā mea hiki ʻole ke waiho i mua o mākou.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka James Webb Space Telescope?

ʻO ka James Webb Space Telescope kahi hui pū ma waena o NASA, ka European Space Agency (ESA), a me ka Canadian Space Agency. ʻO ia kahi mākaʻikaʻi kiʻekiʻe o ka lewa i hoʻolālā ʻia e makaʻala i ka cosmos, me ka honua mua a me nā exoplanets i loko o kā mākou galaxy.

2. Pehea ka ʻokoʻa o Webb me ka telescope Hubble?

Nānā nui ʻo Webb i ka spectrum infrared, e ʻae ana iā ia e ʻike ma waena o nā ao honua ʻaʻole hiki ke komo i ka mālamalama ʻike. ʻO ka ʻokoʻa, ʻike nui ka telescope Hubble i ka mālamalama ʻike ʻia.

3. He aha nā hiʻohiʻona i hoʻopaʻa ʻia e Webb ma ke kumu o ka Milky Way?

Hōʻike nā kiʻi o Webb o ka ʻāina ʻo Sagittarius C i kahi pūʻulu o nā protostars, kahi ʻāpana nui o ke kinoea hauʻoli, a ma kahi o ka hapalua miliona mau hōkū i nā kikoʻī like ʻole.

4. He aha ke koʻikoʻi o ka nui aniani o Webb?

ʻOi aku ka nui o ka aniani o Webb ma mua o 21 kapuaʻi, ʻoi aku ka nui ma mua o ʻelua a me ka hapa i ʻoi aku ka nui ma mua o ke aniani o ka Hubble telescope. ʻO kēia nui nui e hiki ai iā Webb ke hopu i ka mālamalama hou aku, e ʻae iā ia e nānā i nā mea mamao a me nā mea kahiko i ke ao holoʻokoʻa.

5. Pehea e aʻo ai ʻo Webb i nā exoplanets?

Lawe ʻo Webb i nā spectrographs kūikawā e hiki ke nānā i nā lewa o nā exoplanets mamao, e hāʻawi ana i nā ʻike i ke ʻano kemika o kēia mau honua malihini. Kōkua kēia ʻike i nā ʻepekema i kā lākou ʻimi ʻana i nā wahi noho a me nā hōʻailona o ke ola.

