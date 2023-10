Ua ʻike ka Vera C. Rubin Observatory i nā Asteroids me ka Algorithm Hou

ʻO ka Vera C. Rubin Observatory, i hoʻomaka e hoʻomaka i ka hana ma 2025, ua hōʻike i kona hiki ke ʻike asteroid ma mua o kona hoʻokuʻu ʻia ʻana. Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Wakinekona i kahi algorithm hou i kapa ʻia ʻo HelioLinc3D, ka mea i ʻike pono i kahi asteroid kokoke i ka Honua ma muli o kekahi mau kiʻi. Hana ka algorithm i ka hoʻopili ʻana i nā pō he nui, e hui pū ana i ka ʻikepili mai nā pō he nui e ʻimi i nā mea maoli me ka hoʻohana ʻana i nā mea ʻike liʻiliʻi ma mua o nā mea hana o kēia manawa.

Ke manaʻo nei ka Rubin Observatory e pāpālua i ka helu o nā asteroids i ʻike ʻia a me nā asteroids pōʻino (PHA) i loko o nā mahina mua o ka hana. ʻO nā PHA nā asteroids e pili kokoke ana i ka orbit o ka Honua i hiki ai iā lākou ke hui pū me ko kākou honua. Me kāna Simonyi Survey Telescope a me ka maka iʻa nui loa o ka honua, e kiʻi ka mea nānā i nā kiʻi kikohoʻe o ka lewa i kēlā me kēia lā ʻekolu, e hoʻohua ana ma kahi o 20 terabytes o ka ʻikepili i kēlā me kēia pō.

Ua hoʻāʻo ʻia ʻo Heliolinc3D me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka noiʻi ATLAS i mālama ʻia e ke Kulanui o Hawaiʻi. I loko o kēia ho'āʻo, ua ʻike maikaʻi ka algorithm i kahi PHA i kapa ʻia ʻo 2022 SF289, i ʻike ʻia e ATLAS akā ʻaʻole i ʻike ʻia he mea hou me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano kuʻuna. ʻIke ka algorithm i nā loli i ka lewa ma o ka unuhi ʻana i nā kiʻi kūwaho a ʻike i nā ʻokoʻa. A laila ana ʻo ia i ka mālamalama a me ke kūlana o kēia mau ʻokoʻa.

Ma waho aʻe o ka ʻike ʻana i nā PHA, manaʻo ʻia ka Vera C. Rubin Observatory e hana i nā ʻike ʻē aʻe o ka ʻōnaehana solar, me nā mea kāʻei Kuiper a me nā mea interstellar nui aʻe. E hoʻololi ka observatory i ke kahua o ka astronomy ma ka hopu ʻana i ka nui o ka ʻikepili i ʻike ʻole ʻia a hāʻawi i nā ʻepekema i nā ʻike waiwai i kā mākou ʻōnaehana solar a ma waho.

Sources:

– Ke Kulanui o Wakinekona (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NOIRLab o NSF (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)