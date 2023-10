ʻOi aku ka maʻamau o ke kinoea pilikua ma mua o ka manaʻo ma mua, nā manaʻo noiʻi

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications e ʻoi aku ka maʻamau o nā pilikua kinoea e like me Jupiter ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia, ʻoi aku hoʻi ma nā wahi mālie o nā ʻōnaehana hōkū. ʻO ka ʻike kuʻuna o nā ʻōnaehana hoku, ʻo ia kekahi o nā hōkūhele pōhaku kokoke i ka hōkū a me nā pilikua kinoea ma waho. Eia naʻe, ʻo ka ʻike hou ʻana o nā "Jupiter wela," nā nunui kinoea e hoʻopuni kokoke ana i kā lākou mau hōkū, ua kūʻē i kēia manaʻo.

ʻO ke aʻo ʻana, alakaʻi ʻia e Raffaele Gratten a me kāna mau hoa hana ma ka Italian National Institute for Astrophysics, i kālele ʻia i ka Beta Pictoris Moving Group, kahi hui liʻiliʻi o nā hōkū aia ma kahi o 115 mau makahiki māmā. Ua kālailai lākou i ka nuipa a me ka neʻe ʻana o nā hōkū he 30 ma kēia pūʻulu a ʻike ʻia he 20 paha o lākou e hiki ke kākoʻo i nā pilikua kinoea e like me ka nui me Jupiter ma nā ʻāpana o waho o ko lākou mau hōkū.

He mea koʻikoʻi kēia ʻike no ka mea ua ʻōlelo ʻia nā noiʻi ma mua he ʻano kakaikahi nā pilikua kinoea i nā ʻōnaehana hōkū, me ka liʻiliʻi ma mua o hoʻokahi o ʻelima mau hōkū e like me ka Lā me kā lākou mana ponoʻī o Jupiter. Manaʻo ka poʻe noiʻi aia ka ʻokoʻa koʻikoʻi i ke kaiapuni o ka Beta Pictoris Moving Group, ʻoi aku ka liʻiliʻi a me ka liʻiliʻi o ka poʻe i hoʻohālikelike ʻia me nā wahi hoʻokumu hōkū ʻē aʻe. Ma kēia mau wahi noho mālie a pālahalaha, ʻoi aku ka nui o ka manawa e hana ai a ola nā pilikua kinoea.

Ua hānau ʻia nā kānaka nunui kinoea, e like me Jupiter, ma nā ʻāpana anuanu o waho o nā ʻōnaehana hōkū, kahi e hiki ai ke hoʻokuʻu i nā mea hoʻoheheʻe i ka hau a me ke kinoea. Eia nō naʻe, hiki ke hoʻopilikia ʻia ka hoʻokumu ʻana a me ka paʻa o kēia mau hīkū ma muli o ka hoʻopili ʻana i ka umekaumaha me nā hōkūhele nunui ʻē aʻe a i ʻole nā ​​​​hōkū e hele ana. Ma nā ʻāpana hoku nui, hiki i ka nui o nā hoku a me ka liʻiliʻi o ka mamao ma waena o lākou he mea paʻakikī ke hana a mālama i ko lākou kūlana.

ʻOiai ke hoʻopaʻapaʻa ʻia nei ka wahi hānau o kā mākou Lā ponoʻī ma waena o nā astrophysicists, hōʻike ʻia kēia haʻawina ʻaʻole paha i puka mai kā mākou Pūnaehana Lā mai kahi kahu hānai stellar nui loa. Hōʻike ka noiʻi ʻana mai paha ko mākou Lā ma kahi wahi mālie me nā hōkū ʻōpio liʻiliʻi wale nō. No ka hoʻomaopopo hou ʻana i ka hoʻokumu ʻana o nā ʻōnaehana hōkū, pono nā haʻawina hou i nā wahi hoʻokumu ʻia o nā hōkū.

ʻO ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka ESA's Gaia observatory, e hoʻopuni nei i ka Lā, hiki ke hāʻawi i nā ʻike hou aʻe i kēia nīnau hoihoi.

