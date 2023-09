Ua ʻike nā ʻepekema ʻepekema i ka ulu mālie ʻana o nā ʻōnaehana Cosmic ma mua o ka wānana

By

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema ma ke Kulanui o Michigan i ka ulu ʻana o nā hale cosmic nui, e like me nā puʻupuʻu galaxy, e ulu mālie ana ma mua o ka wānana a Einstein's Theory of General Relativity. Ua ʻike pū lākou he ʻoi aku ka nui o ka hoʻopau ʻana i ka ulu ʻana o ka cosmic structure ma mua o ka mea i wānana ʻia e ka manaʻo ma muli o ka wikiwiki o ka hoʻonui ʻana o ke ao ma muli o ka ikehu pouli.

ʻAʻole maʻamau ka māhele ʻana o nā galaxies ma ke ao holoʻokoʻa; akā, maʻa lākou e hui pū. Ua hoʻomaka kēia mau pūʻulu ma ke ʻano he mau puʻupuʻu liʻiliʻi o ke ao holoʻokoʻa a ulu mālie a lilo i mau galaxies, a laila i mau pūʻulu galaxy a me nā filament. Hoʻopili ʻia ka ulu ʻana o kēia mau hale cosmic e ka pilina gravity a me ka ʻoki ʻana ma lalo o ko lākou ʻumekaumaha.

ʻO ka ikehu ʻeleʻele, kahi mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa, hoʻolalelale i ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa akā loaʻa ka hopena i ka ulu ʻana o nā hale nui. Hoʻomaʻamaʻa ia i nā pilikia a hoʻolohi i ka ulu ʻana o nā hale. Ma ke aʻo ʻana i ka hui pū ʻana a me ka ulu ʻana o nā hale cosmic, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike i ke ʻano o ka gravity a me ka ikehu ʻeleʻele.

No ka noiʻi ʻana i ka ulu ʻana o nā hale, ua hoʻohana nā mea noiʻi i nā ʻenekini cosmological like ʻole. Ua kālailai lākou i ka cosmic microwave background, e hāʻawi ana i ka ʻike e pili ana i ka māhele ʻana o nā mea i ke ao holoʻokoʻa. Ua nānā pū lākou i ka nawaliwali o ka gravity lens o nā ʻano galaxy e hoʻokaʻawale i ka māhele ʻana o ka mea ma waena o mākou a me ke kāʻei o ka cosmic microwave.

Eia kekahi, ua nānā nā mea noiʻi i nā neʻe o nā galaxies i ke ao holoʻokoʻa e nānā i ka ulu ʻana o nā hale i kahi manawa ma hope. ʻO ka ʻokoʻa o ka ulu ulu ʻana a lākou i ʻike ai e lilo i mea koʻikoʻi i ko lākou hoʻokokoke ʻana i kēia lā.

Hiki i kēia mau ʻike ke hoʻoponopono i ka "S8 tension" i ka cosmology, e kū mai ana i ka wā e loaʻa ai nā kumu like ʻole ʻelua i nā waiwai like ʻole no ka ʻāpana e wehewehe ana i ka ulu ʻana o nā hale. ʻO ka ʻike ʻana o ka poʻe noiʻi i ka hoʻopau ʻana i ka ulu ʻana i ka wā lōʻihi e hiki ke hoʻohui i nā waiwai ʻelua.

Manaʻo ka hui e hoʻoikaika hou i nā hōʻike helu no kēia kaohi ʻana i ka ulu ʻana a loaʻa ka ʻike hohonu i ka hopena o kā lākou ʻike. He manawa hoʻohauʻoli ia e wehe i ka physics hou a i ʻole ka wehe ʻana i nā hewa systematic i nā hiʻohiʻona o kēia manawa e wehewehe maikaʻi i ka ulu ʻana o nā hale honua.