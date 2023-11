ʻO ke ao huna: e hōʻike ana i nā mea huna ma waho aʻe o ka ʻāpana o ke alo

Ua kaupalena ʻia ko mākou ʻike ʻana i ka cosmos ma muli o ko mākou noho ʻana i loko o kahi galaxy e piha ana me ke kinoea interstellar a me ka lepo. ʻAʻohe wahi i ʻoi aku ka haʻi ʻana o kēia ma mua o ka ʻāpana waena o ka Milky Way, i kapa ʻia ʻo "Zone of Avoidance," kahi i pale ʻia ai kahi pale manoanoa o ka lepo i ko mākou nānā ʻana i nā mea extragalactic. Eia nō naʻe, ke hoʻomaka nei ka holomua o nā ʻenehana nānā ʻana i kēia haze cosmic, e hāʻawi ana i nā ʻike o nā mea huna i loko.

ʻOiai ua hoʻopaʻa ʻia ka mālamalama ʻike ʻia e ka lepo ʻeleʻele o ka Zone of Avoidance, ua huli nā ʻepekema i ka infrared a me ke kukui lekiō, hiki ke komo i kēia pā. Ke hoʻohana nei i nā noiʻi lewa a me nā ʻikepili lehulehu, kahi noiʻi hou i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka ʻāina, me ka wehe ʻana i nā galaxies i pale i ka ʻike a hiki i kēia manawa.

Hoʻokumu ʻia ke aʻo ʻana ma luna o ka noiʻi lehulehu kokoke-infrared i kapa ʻia ʻo VISTA Variables ma Vía Láctea (VVV), e hoʻohana ana i ka telescope VISTA ma Paranal, Chile. ʻOiai i manaʻo nui ʻia no ke aʻo ʻana i nā puʻupuʻu honua a me ka hāmama, ua hopu maoli kēia noiʻi i ka ʻikepili ma nā galaxies i loko o ka Zone of Avoidance. No ka ʻike ʻana i kēia mau galaxies, kānana nā mea noiʻi i ka ʻikepili, e ʻimi ana i nā mea lōʻihi me kahi kikoʻī galactic maʻamau.

Ma ka hoʻopaʻa ʻana i kā lākou mau ʻike me ka 2MASS Extended Source Catalogue, ua hōʻoia ka hui i 182 galaxies i loko o ka ʻāpana noiʻi VVV. ʻOiai ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ua hōʻike ʻia nā kiʻi i loaʻa ma o ka hōʻike VVV i kahi pae kikoʻī ʻoi aku ka nui ma mua o nā kiʻi i loaʻa mai ka noiʻi 2MASS. ʻO ka mea kupaianaha, ua hiki i kēia haʻawina ke hōʻoia i ka 75% o nā galaxies i ʻike ʻia ma ka ʻāina, e hōʻailona ana i kahi pae koʻikoʻi i mua o kā mākou ʻimi ʻana i nā ʻāina galactic huna.

Me kēia hana hoʻoheheʻe honua ma ke ʻano he puna, hoʻolālā ka hui e hoʻonui i kā lākou noiʻi me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka VVV eXtended Survey. Manaʻo ʻia kēia hoʻonui ʻana e hāʻawi i nā ʻike i nā kaukani o nā galaxia ʻē aʻe e hūnā ana i loko o ka Zone of Avoidance. ʻO ka mea ma mua he wahi e pale aku ai, ua lilo ia i palena hoʻohiwahiwa, e hāʻawi ana i nā ʻike hoʻoweliweli a me kahi manawa e wehe ai i nā mea pohihihi i hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi ʻāpana huna o ke ao holoʻokoʻa.

NPP

Nīnau: He aha ka ʻāpana o ke alo?

A: ʻO ka Zone of Avoidance e pili ana i ka ʻāpana kikowaena piha piha i ka lepo o ka Milky Way e keakea ana i ka nānā ʻana i nā mea extragalactic.

Nīnau: Pehea e lanakila ai nā ʻepekema i nā palena i kau ʻia e ka Zone of Avoidance?

A: Ma ka hoʻohana ʻana i ke kukui infrared a me ka lekiō, hiki i nā mea noiʻi ke komo i ka pale lepo a hopu i ka ʻikepili huna huna ma nā galaxies.

Nīnau: He aha ka noiʻi i hoʻohana ʻia i ka haʻawina?

A: Ua kālele ka haʻawina i ka noiʻi VISTA Variables in Vía Láctea (VVV), nāna i hoʻohana i ka telescope VISTA ma Paranal, Chile.

Nīnau: Pehea i ʻike ai nā mea noiʻi i nā galaxies i loko o ka Zone of Avoidance?

A: Ua koho nā kānaka ʻepekema i nā mea hoʻonui me kahi kikoʻī galactic maʻamau a kuhikuhi i kā lākou ʻike me ka 2MASS Extended Source Catalogue.

Nīnau: He aha nā hoʻolālā e hiki mai ana no ke aʻo ʻana i ka Zone of Avoidance?

A: Manaʻo ka hui e hoʻonui i kā lākou noiʻi me ka hoʻohana ʻana i ka VVV eXtended Survey, me ka manaʻo i ka loaʻa ʻana o nā kaukani huna ʻē aʻe.