ʻO ka ʻāpana o ka ʻalo ʻana: Wehe i ka Universe huna

Ua kaupalena mau ʻia ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa e ka ʻoiaʻiʻo aia mākou i loko o ka Milky Way galaxy, i hoʻopuni ʻia e ke kinoea interstellar a me ka lepo. He mea koʻikoʻi kēia lepo i kā mākou nānā ʻana, ʻo ia hoʻi ma ke kikowaena waena o kā mākou galaxy, i kapa ʻia ʻo Zone of Avoidance. Ua ʻōlelo lōʻihi ka poʻe ʻepekema i kēia ʻāina no ka mea ke keʻakeʻa nei nā ao lepo lepo i ka mālamalama ʻike ʻia, e paʻakikī ai ka nānā ʻana i nā mea extragalactic. Eia nō naʻe, ʻo nā holomua hou o ka ʻenehana e ʻae iā mākou e komo i kēia pale cosmic a ʻimi ma waho.

Ke hoʻohana nei i nā kukui infrared a me ka lekiō, hiki ke komo i loko o ka Zone of Avoidance, ua hana nā mea noiʻi i nā mea ʻike maka. Ua hoʻohana ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka server preprint arXiv i ka ʻikepili mai ka noiʻi VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) e ʻimi i nā galaxies i loko o kēia ʻāina paʻakikī. ʻO ka hoʻokolokolo VVV, i alakaʻi ʻia e ke telescope VISTA ma Paranal, Chile, ua kālele nui ʻia i ke aʻo ʻana i nā puʻupuʻu honua a hāmama akā ua hopu pū kekahi i nā ʻikepili ma nā galaxies.

No ka ʻike ʻana i nā galaxies, hoʻohana ka hui i kahi ala e pili ana i ke koho ʻana i nā mea i hoʻonui ʻia i loko o ka ʻikepili VVV a kānana iā lākou ma muli o kā lākou galactic spectrum. ʻO kēia ala, ʻoiai ua kaupalena ʻia, hiki iā lākou ke hōʻoia i ka hiki ʻana mai o 182 galaxies mai 271 mau moho, ke hoʻohālikelike ʻia me nā mea 1.5 miliona i helu ʻia ma ka 2MASS Extended Source Catalogue.

Hōʻike kēia mau ʻike i kahi hana koʻikoʻi i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi i hūnā ʻia e ka Zone of Avoidance. Hoʻolālā ka hui e hoʻomau i kā lākou noiʻi ʻana ma o ka hoʻokomo ʻana i nā ʻikepili mai ka VVV eXtended Survey, kahi hiki ke hōʻike i nā tausani o nā galaxies. Me kēlā me kēia ʻike, hoʻonui ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa, e hoʻomālamalama ana i kahi ʻāpana o ka honua i uhi ʻia.

