ʻO ka X-59 Supersonic Aircraft o NASA: Hoʻokaʻawale i ke ala no ka holo wikiwiki ʻana i ka ea

ʻO ka mokulele ʻo NASA X-59 supersonic, i kapa pinepine ʻia ʻo 'ke keiki a Concorde,' ke holomua nui nei i kāna lele hoʻomaka. Ua hoʻolaha aku nei ka ʻoihana kikowaena ua hoʻoneʻe ʻia ka mokulele i ka hale paʻi pena ma Lockheed Martin Skunk Works' hale ma Palmdale, Kaleponi, e hōʻailona ana i kahi mea nui i ka hana hoʻomohala.

Ke pena ʻia ka X-59, e hana ka hui i nā ana hope loa o kona kaumaha a me kona ʻano e hoʻonui ai i ka hoʻohālike kamepiula. Hoʻolālā ʻia e lele ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka wikiwiki o ke kani, aneane ʻelua ʻoi aku ka wikiwiki e like me ka Concorde iconic, manaʻo kēia mokulele mokulele supersonic e hōʻemi i ka hoʻohaunaele i hoʻokumu ʻia e nā sonic booms. Ua paʻa ka poʻe ʻenekinia e hoʻemi i ke kani i kahi 'sonic thump,' e hōʻoia i ka liʻiliʻi o ka haunaele no ka poʻe ma ka honua.

ʻO ka hauʻoli, ua ʻike ʻo NASA ma kahi o kanalima mau ala i hoʻokumu ʻia e pili ana i nā kūlanakauhale kahi e hiki ai i ka X-59 ke hana. ʻO kekahi o ia ala e ʻae i nā mokulele mai New York City a i Lākana, e hōʻemi ana i nā manawa huakaʻi a hiki i ʻehā mau manawa o ka manawa maʻamau. Ua hōʻike ʻia ka hoʻolālā pena o ka X-59, e hōʻike ana i kahi kino keʻokeʻo nui loa, kahi Nasa "sonic blue" ma lalo, a me nā leo ʻulaʻula e hōʻike ana ma nā ʻēheu.

Ma waho aʻe o kona hoʻopiʻi ʻike maka, he kumu nui ka pena. Hana ia ma ke ʻano he pale pale, pale i ka mokulele mai ka makū a me ka corrosion, ʻoiai e hoʻokomo pū ana i nā hōʻailona palekana koʻikoʻi no ka hana ʻāina a me ka lele. Ua hōʻike ʻo Cathy Bahm, ka luna o ka papahana no ka mea hōʻikeʻike lele haʻahaʻa haʻahaʻa, i ka hoihoi nui ʻana i ka papahana, me ka ʻōlelo ʻana i ka ʻike ʻana i ka X-59 i kāhiko ʻia me ka pena hou a me ka livery he manawa kupaianaha ia, e hoʻōla i ko lākou ʻike.

He mea koʻikoʻi ka mokulele X-59 supersonic i ka misionari Quesst a NASA, e komo pū ana ka lele ʻana ma luna o kekahi mau kaiāulu US i koho ʻia e hōʻiliʻili i ka ʻikepili i ka ʻike o ka lehulehu i ke kani o ka mokulele. A laila e hāʻawi ʻia kēia ʻikepili i nā mea hoʻoponopono, hiki ke wehe i ke ala no ka hoʻoponopono ʻana i nā lula o kēia manawa e pāpā ana i ka lele supersonic kalepa ma luna o ka ʻāina.

Me kona mana i manaʻo ʻia e hoʻololi i ka huakaʻi ea, ʻo ka X-59 ke hōʻike nei i kahi lele nui i mua i ka ʻenehana mokulele. Ke holomua nei ʻo NASA i ka lele hoʻomaka ʻana o ka mokulele, ʻoi aku ka kokoke o ka wā e hiki mai ana o ka huakaʻi ea wikiwiki a mālie.

FAQs

He aha ka X-59 supersonic mokulele?

ʻO ka X-59 kahi mokulele supersonic i hoʻomohala ʻia e NASA me ka manaʻo e lele ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka wikiwiki o ke kani a e hōʻemi nui i ka hopena disruptive o nā sonic booms.

He aha ke kumu o ka pena ʻana i ka X-59?

Hoʻohana ka pena ma ka X-59 i nā kumu hoʻonaninani a me nā hana. Hoʻohui ia i ka hoʻopiʻi hiʻohiʻona i ka wā e pale ana i ka mokulele mai ka makū a me ka corrosion. Hoʻohui ʻia, loaʻa nā māka palekana e pono ai no ka hana ʻāina a me ka lele.

Pehea ka hopena o ka X-59 i ka huakaʻi ea?

Inā kūleʻa, hiki i ka X-59 ke hoʻololi i ka huakaʻi ea ma o ka hōʻemi nui ʻana i nā manawa huakaʻi. No ka laʻana, hoʻokahi ala i manaʻo ʻia mai New York City a i Lākana, hiki ke hoʻopau ʻia i ʻehā manawa ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka lōʻihi o ka lele ʻana.

He aha ke kumu o ka misionari Quesst a NASA?

ʻO ka mission Quesst ka lele ʻana i ka X-59 ma luna o nā kaiāulu US i koho ʻia e hōʻiliʻili i ka ʻikepili i ka manaʻo o ka lehulehu i ke kani o ka mokulele. E hāʻawi ʻia kēia ʻikepili i nā mea hoʻoponopono, hiki ke alakaʻi i nā hoʻoponopono i nā lula o kēia manawa e kāohi ana i ka lele supersonic ma luna o ka ʻāina.