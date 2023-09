ʻIke i ka Starlink: Ua kuhi hewa nā Satellites no nā UFO i ʻike ʻia ma luna o Houston

By

Inā ua nānā ʻoe i luna i ka lani o ka pō a ʻike i ke kaula o nā kukui ʻālohilohi e neʻe ana ma kēlā ʻaoʻao, ua kuhihewa paha ʻoe no nā mea lele ʻike ʻole (UFO). Eia nō naʻe, ʻo kēia mau kukui he ʻāpana maoli ia o ka pūnaewele satellite Starlink i hoʻomohala ʻia e SpaceX.

Manaʻo ʻo Starlink e hāʻawi i ka ʻike pūnaewele hiki ke loaʻa i nā wahi mamao ma o ka lawe ʻana i nā tausani o nā satelite ma orbit ma kahi o 340 mau mile ma luna o ka Honua. I kēia manawa, aia ma luna o 4,500 mau satellite Starlink e hana nei.

No nā kamaʻāina o Houston, e loaʻa nā manawa e ʻike ai i ka "kaʻaahi satellite" ma luna o ke kūlanakauhale i kekahi mau pō. Wahi a kekahi Starlink tracker, e hele ana na satellite ma luna o Houston mai ke komohana akau a i ka hikina i ka Poaha i ka hora 8:30 pm, a mai ke komohana akau a i ka hema i ka Poalima ma ka hora 8:38 pm Hiki i keia mau ike ke hoike i na kukui i ka lani o ka po.

Inā makemake ʻoe i ke kakahiaka nui, hiki iā ʻoe ke ʻike i nā satelite, ʻoiai ke ʻike ʻia paha lākou. Hiki i ka poʻe nānā manu mua ke manaʻo e ʻike ʻia ma ka Pōʻalima ma ka hola 5:21 mai ka ʻākau a i ka hikina akau, ka Pōʻaono ma ka hola 6:09 mai ke komohana a i ka ʻākau hikina, ka lā Sabati ma ka hola 5:26 mai ka ʻākau a i ka hikina akau, a i ka hola 6:05 mai ke komohana ʻākau a hiki i ke komohana. hikina hema, a me ka Poakahi ma ka hora 5:53 mai ke komohana a i ka hikina hema. Hiki ke loaʻa nā puka makani ʻike mai ʻelua a ʻehiku mau minuke.

I ʻAukake, nui ka poʻe ma Texas Hikina Hema i mālama ʻia i kahi mākaʻikaʻi i ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai nā satelite Starlink 15 mai ka Vandenberg Space Force Base o Kaleponi. ʻO nā wikiō e hopu ana i ke kaula o nā kukui i hoʻoheheʻe ʻia i ka lehulehu media, e hoʻoulu ai i ka pīhoihoi a me ka huikau i waena o nā mea nānā.

No laila, i ka manawa aʻe e ʻike ai ʻoe i kahi laina kukui e neʻe ana i ka lani pō, mai hopohopo. Akā, e hoʻokaʻawale i kahi manawa e mahalo ai i ka pūnaewele hoʻonani o nā satelite Starlink e hana nei i ka ʻike pūnaewele haʻahaʻa haʻahaʻa ma nā wahi mamao loa.

