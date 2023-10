Nānā i ka Lani: ʻOkakopa 20-23

By

Hāʻawi kēia ʻatikala i ka ʻike e pili ana i ka nānā ʻana i ka lewa mai ʻOkakopa 20-23, me nā kūlana o nā hōkū, ka ʻike ʻana o ka mahina, a me ka wai meteor Orionid.

'Okakopa 20

ʻO Mercury, ka honua liʻiliʻi loa o ka ʻōnaehana solar, hiki i ka conjunction kiʻekiʻe a e ʻike ʻia ma ke ʻano he hōkū ahiahi i Nowemapa.

I loko o ka puka aniani pouli, hiki ke ʻike i ka M1, ka Crab Nebula, ʻo ia ke koena o kahi hōkū nui i pahū i ka makahiki 1054. Hōʻike ʻia ka nebula me kahi ʻōpala keʻokeʻo i ka lewa, a ʻike ʻia kona pulsar waena me ka nui. telescope.

'Okakopa 21

ʻO kēia pō ka International Observe the Moon Night, a hōʻea ka mahina i ka hapaha mua. Hāʻawi kēia i nā manawa kūpono no ka nānā ʻana i ka hāʻule ʻana o ke ahiahi. Aia ka mahina ma Sagittarius, kiʻekiʻe ma ka hema i ka napoʻo ʻana o ka lā a neʻe i ka ʻaoʻao hema hema.

Hiki i nā mea nānā ke ʻimi i ka terminator, ʻo ia ka laina e hoʻokaʻawale ana i nā wahi ʻeleʻele a māmā o ka mahina. ʻIke ʻia nā mauna ʻo Apennine a me nā lua ʻo Archimedes, Autolycus, a me Aristillus ma kahi kokoke i ka equator. Hiki ke ʻike ʻia nā lua pele ʻo Albategnius a me Hipparchus ma ka hema o ka equator.

Piʻi pū ka ua ʻo Orionid i kēia pō, me ka manawa nānā maikaʻi loa i nā hola kakahiaka nui o ʻOkakopa 22. No ka ʻōpala i waiho ʻia e Halley's Comet nā meteors a hiki ke ʻike ʻia ma kahi kokoke i ka constellation Orion, me ka lae ʻālohilohi ma ka ʻākau hikina o ka hoku Betelgeuse. Hiki i nā mea nānā ke manaʻo e ʻike i 15 a 20 meteors i kēlā me kēia hola ma mua o ka puka ʻana o ka lā.

'Okakopa 22

ʻO ka manawa maikaʻi loa e ʻike ai i ka ua ʻo Orionid meteor i ke kakahiaka nui ma waena o 2 AM a me ka puka ʻana o ka lā kūloko. Aia ma kahi kokoke i ka hōkū Betelgeuse ma Orion ka lae ʻālohilohi o nā meteors, a ʻo nā hiʻohiʻona maikaʻi loa e hele mai ma kahi o 45° ma kēlā me kēia ʻaoʻao o kēia wahi.

Pono nā mea nānā e ʻimi i ka lani ʻeleʻele me ka ʻike maopopo ʻana i ka ʻākau, hikina, a me ka ʻaoʻao hema a nānā i ka lewa no nā hōkū pana. Hiki i nā Astophotographers ke hopu i nā meteors i kā lākou mau kiʻi. Pono e hoʻomaikaʻi ka nui o nā meteors i ke kokoke ʻana o ka wanaʻao.

'Okakopa 23

Hiki ʻo Venus i ka elongation komohana nui loa ma 7 PM EDT, e ʻike ʻia ana ma kahi o 46° mai ka Lā. Hoʻomaka ka honua i ka dichotomy, ʻike ʻia ka hapalua o ka mālamalama. Hiki i nā mea nānā ke hoʻohālikelike i ka helehelena o Venus i nā lā e hiki mai ana e hoʻoholo ai i ka wā e ʻike ʻia ai ka hapalua kukui.

ʻIke ʻia ʻo Venus ma ke ʻano he hōkū kakahiaka a hoʻomau ʻia no nā lā e hiki mai ana.

Sources:

– Astronomy: Roen Kelly