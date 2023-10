ʻO ka ʻimi ʻana i nā mea kanu malihini: He puka makani i ke ola ʻokoʻa

No nā makahiki he nui, ua noʻonoʻo ka poʻe ʻepekema i ka manaʻo o ke ola malihini a me kona ʻano. ʻO kahi mea hoʻohiwahiwa i hopu i ka noʻonoʻo o ka poʻe noiʻi ʻo ke ola ʻana o nā "mea kanu" extraterrestrial. Pehea e ʻike ʻia ai kēia mau mea kanu malihini, a pehea mākou e ʻike ai iā lākou?

Aia i loko o ka lima Orion o ke alaʻi Milky Way, aia ma kahi o 93 miliona mau mile mai kona hoku dwarf melemele, aia kahi honua nona kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa: he loko ʻalani wela i hoʻopuni ʻia e nā kahakai keʻokeʻo keʻokeʻo. ʻO ka loko, i kapa ʻia ʻo Lake Hillier, kahi home o nā microorganism kahiko i kapa ʻia ʻo "halobacteria." ʻO kēia mau ʻano ola pohihihi, me ko lākou hue poni kupaianaha, e ulu aʻe i loko o nā kūlana hoʻokipa. ʻOiai aia kēia loko i ka ʻaoʻao hema o ka Honua ma Western Australia, hiki i nā mea huna i mālama ʻia e kēia halobacteria ke hāʻawi i nā ʻike i ka ʻike ʻana i nā mea kanu malihini ma nā honua mamao.

I nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike ka poʻe astronomers ma luna o 5,500 mau hōkū ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar, e hōʻike ana i nā ʻano honua ʻē aʻe. Me ka holomua o ka ʻenehana, ua hilinaʻi ka poʻe ʻepekema e wehe lākou i ka hōʻailona maopopo ʻole o ka photosynthesis extraterrestrial, e hoʻomālamalama ana i ke ola ʻana o nā mea kanu malihini.

ʻO ka manaʻo o nā mea kanu malihini he mea ʻē aʻe e like me ka mea e noʻonoʻo ai. E noʻonoʻo i nā ululāʻau o nā lāʻau ʻeleʻele ma lalo o ka lewa me nā lā he nui, nā kumu lāʻau malihini e hilinaʻi ana i ka napoʻo ʻana o ka napoʻo ʻana o ka lā, a me nā mea ulu kino e ʻai ai i nā mea ola ʻole.

No ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano o ke ola malihini, pono e noʻonoʻo i nā loina i kuhikuhi ʻia e ka physics. Pono ke ola a pau i kumu o ka ikehu e pale aku i ka ikaika mau o ka entropy. Hiki i nā mea ola honua ke loaʻa kēia ikehu ma o ʻekolu mau ʻano i ʻike ʻia: ka hoʻohana ʻana i ka lā e like me nā mea kanu, ka hoʻohana ʻana i nā kemika inorganic e like me hydrothermal vent bacteria, a i ʻole ka ʻai ʻana i nā mea ola ʻē aʻe i loaʻa ka ikehu ma o nā ala ʻelua i hala.

Ke ʻimi nei mākou i nā hiki o nā mea kanu malihini, he mea hoihoi ke noʻonoʻo i ka laha o ke ola photosynthetic i ke ao holoʻokoʻa. Ma ka Honua, he kuleana ko ke ola mea kanu, e helu ana i ka hapa nui o ka biomass. Ua alakaʻi hewa ʻia paha ko mākou nānā ʻana i nā mea naʻauao i ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial, a aia ke kī i ka ʻike ʻana i nā mea ulu ma mua o nā holoholona?

Ua ʻōlelo ʻo Nancy Kiang, he biometeorologist ma NASA's Goddard Institute for Space Studies, "Ua ʻike mākou ma kā mākou honua, ua kūleʻa ka photosynthesis mai ka hoʻomaka ʻana o ke ola…

Eia naʻe, ʻo ka ʻimi e ʻike i nā mea kanu extraterrestrial he mau pilikia. ʻO kahi hoʻokolohua hōʻailona i mālama ʻia e ka mokuahi Galileo i ka makahiki 1990 i hāʻawi i nā ʻike waiwai e pili ana i ka ʻimi ʻana i nā hōʻailona o ke ola mai ka lewa. ʻO ka ʻike ʻana i ka oxygen a me ka loaʻa ʻana o ka chlorophyll, kahi puaʻa ma nā wahi āpau i nā mea kanu, ʻo ia kekahi o nā hōʻailona i ʻike ʻia. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻike ʻana i ka "ʻaoʻao ʻulaʻula," ʻo ke ʻano kahi e komo ai nā mea kanu i ke kukui ʻulaʻula akā ʻaʻole infrared, ua ʻike ʻia he ala ʻoi aku ka hilinaʻi no ka ʻike ʻana i nā mea kanu.

I kā mākou ʻimi ʻana i nā mea kanu malihini, ʻo ka hoʻopili ʻana i kēia hoʻokolohua ma ka ʻimi ʻana i ka ʻaoʻao ʻulaʻula ma nā ʻili o nā exoplanets hiki ke hōʻoia i ka pono. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomanaʻo ʻo ka ulu ʻana o nā mea kanu ʻāina ma ka honua i lawe ma kahi o 500 miliona mau makahiki. Ua hahai paha nā ʻano ola ʻē aʻe i kahi ala hoʻomohala ʻē aʻe, e alakaʻi ana i nā ʻano like ʻole o ko lākou mau hiʻohiʻona a me nā ʻano.

I ka hoʻonui ʻana o ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa a me ka holomua o kā mākou ʻenehana, ʻo ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial, me ka loaʻa ʻana o nā mea kanu malihini, ua hoʻohiki e hoʻopio a hoʻoikaika iā mākou. Ma o kēia ʻimi ʻana, loaʻa iā mākou nā ʻike waiwai i nā hiki ke ola ma waho o ko mākou honua honua.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He aha nā halobacteria?

A: ʻO ka Halobacteria nā microorganism mua loa i loaʻa ma nā wahi hypersaline e like me Lake Hillier. Loaʻa iā lākou kahi hue poni ʻokoʻa a holomua i nā kūlana i ʻike ʻole ʻia i nā ʻano ola ʻē aʻe.

Nīnau: He aha nā ala ʻekolu e loaʻa ai i nā mea ola honua ka ikehu?

A: Hiki i nā mea ola honua ke loaʻa ka ikehu ma o ka hoʻohana ʻana i ka lā, ka hoʻohana ʻana i nā kemika inorganic, a i ʻole ka ʻai ʻana i nā mea ola ʻē aʻe. Ua like kēia mau ʻano me ka loaʻa ʻana o ka ikehu i nā mea kanu, hydrothermal vent bacteria, a me nā holoholona.

Nīnau: Pehea mākou e ʻike ai i nā mea kanu malihini?

A: ʻO kekahi ala ʻo ka ʻimi ʻana i ka "lihi ʻulaʻula," kahi ʻano e hoʻomoʻa nui ai nā mea kanu i ke kukui ʻulaʻula akā ʻaʻole infrared. ʻO ka hoʻohālikelike ʻana i nā hoʻokolohua e like me ka mea i alakaʻi ʻia e Galileo spacecraft hiki iā mākou ke ʻike i ke ʻano o nā mea kanu ma nā exoplanets.

Nīnau: No ke aha e nānā ai i nā mea kanu malihini ma mua o ke ola naʻauao?

A: ʻOiai ua kaulana ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial naʻauao, ʻo ka laha ʻana o ke ola photosynthetic e hōʻike ana e ʻoi aku ka nui o nā mea kanu malihini ma ke ao holoʻokoʻa. ʻO ka ʻimi ʻana i ka hiki o nā mea kanu malihini ke hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hou i ke ola o ke ola ma waho o ko mākou honua.