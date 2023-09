ʻO ka hōʻoia ʻana a me ka hōʻole ʻana: ʻo ka ʻimi ʻana i ka Galaxy Loa loa

Ua lōʻihi ka ʻimi ʻana o ka poʻe ʻepekema e ʻimi i ka galaxy loa loa o ke ao holoʻokoʻa. I kēia mau lā, ua hoʻolaha ʻia kahi moho i kapa ʻia ʻo "Maisie's Galaxy", e manaʻo ana aia paha ia ma kahi pae mua loa o ka mōʻaukala cosmic. Eia naʻe, ua hōʻike hou ʻia ka noiʻi hou ʻana i kahi galaxy ʻē aʻe, ʻo CEERS-93316, me he mea lā ʻoi aku ka mamao. Pono kēia mau ʻike i ka hōʻoia.

No ka hoʻoholo ʻana i ka lōʻihi a me ka makahiki o kēia mau " galaxies mua loa," i alakaʻi ʻia e Pablo Arrabal Haro mai ka National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory ma Tucson, AZ, i alakaʻi i nā haʻawina spectroscopic me ka hui pū ʻana me kahi hui ma Scotland. Ua hōʻoia kā lākou noiʻi ʻana ua noho ʻo Maisie's Galaxy ma kahi o 390 miliona mau makahiki ma hope o ka Big Bang. Eia kekahi, ua hōʻole lākou i ka manaʻo mamao mua no CEERS-93316, e kau ana iā ia ma kahi ʻulaʻula hou o z~4.9, ma kahi o 12 biliona mau makahiki māmā.

ʻO ka hōʻoia ʻana o Maisie's Galaxy a me ka loaʻa ʻana o CEERS-93316 e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka honua mua. ʻOi aku ka mālamalama o kēia mau galaxes ma mua o nā mea ʻē aʻe i ka manawa like, e hōʻike ana i ka ulu wikiwiki ʻana o nā galaxies i loko o nā haneli miliona mau makahiki ma hope o ka Big Bang, e hoʻokūkū nei i nā hiʻohiʻona o ka hoʻokumu ʻana i nā galaxy.

No ka loaʻa ʻana o nā ana mamao pololei, ua mālama ka hui noiʻi i nā haʻawina spectral ma hope o nā galaxies ʻelua. Ua ʻae ka Spectroscopy iā lākou e hōʻoia i ka ʻulaʻula kiʻekiʻe o Maisie's Galaxy a hōʻole i ka manaʻo mua no CEERS-93316. Ma ka nānā ʻana i nā galaxies mua loa, manaʻo ka poʻe astronomers e hoʻomaopopo i nā kūlana a me nā kaʻina i alakaʻi ai i ka hānau ʻana a me ka ulu ʻana o kēia mau mea i ka wā mua o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO kēia noiʻi, i hana ʻia e ka James Webb Space Telescope (JWST), hōʻike i ka mana o kēia mākaʻikaʻi i ka ʻike ʻana i nā galaxes kiʻekiʻe-redshift. ʻO ka huakaʻi a JWST e ʻimi i ka galaxy mamao loa i ka wanaʻao o ka manawa cosmic e hiki ai i nā ʻepekema ke hōʻiliʻili i nā ʻike kikoʻī e pili ana i ke ao holoʻokoʻa. Me kēlā me kēia ʻike, ʻoi aku ka nui o ka hiki o ke telescope i nā mea i manaʻo ʻia, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i nā ʻano kino o nā galaxies i ka honua mua.

Ke hoʻomau nei ʻo JWST i ka nānā ʻana i ka wā kamaliʻi o ke ao holoʻokoʻa, manaʻo ka poʻe astronomers i nā hoʻolaha hou aku o nā galaxies mua. ʻO ka hopena, hiki i ka JWST a i ʻole kona mea pani ke wehe i ka "galaxy mua," e hōʻike ana i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i ke ao holoʻokoʻa i mau haneli miliona mau makahiki ma hope o ka Big Bang.

