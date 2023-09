Manaʻo ka Papahana Hou e hoʻopaʻa i ka hydrogen mai nā pōhaku no ka ikehu maʻemaʻe

Ke hoʻomaka nei kahi papahana hou ʻekolu makahiki i kākoʻo ʻia e ka Grantham Foundation for the Protection of the Environment ma CU Boulder e ʻimi i ka hiki ke hoʻohana i ka hydrogen mai nā pōhaku e hāʻawi i ka ikehu maʻemaʻe ma ka honua holoʻokoʻa. Manaʻo ka papahana e noiʻi i ka hana ʻana o ka hydrogen "geologic", i hana ʻia i ka wā e hui pū ai ka wai me nā minelala waiwai hao i loko o ka ʻōpala o ka Honua.

Hiki i Geologic hydrogen ke lilo i kumu waiwai no ka ikehu hoʻomau no ka mea ʻaʻole ia e hoʻokuʻu i nā kinoea ʻōmaʻomaʻo ke puhi ʻia, ʻo ka wai wale nō ka hopena. ʻO ka pahuhopu nui o ka papahana ʻo ia ka hoʻoholo inā hiki ke lawe ʻia mai kēia mau waihona hydrogen i ka ʻili i nā nui kūpono e hoʻokō i nā koi ikehu honua.

ʻO ka hui noiʻi, ʻo ia ka poʻe loea mai CU Boulder, Columbia University, Montana State University, University of Southampton, a me ka hui hoʻomaka ʻo Eden GeoPower, e hana i nā hoʻokolohua ma ka hale hana a ma lalo o ka honua e hoʻoulu i ka Honua e hana hou i ka hydrogen. ʻO ka manaʻo e hana hou i ka ʻōnaehana subsurface kūlohelohe e like me ka hiki.

Ke piʻi nei ke koi no ka hydrogen, e hoʻoikaika ana i nā ʻepekema e ʻimi i nā kumuwaiwai ʻē aʻe ma mua o nā hana kuʻuna. Hōʻike ʻia ka noiʻi hou ʻana he nui nā waihona o ka hydrogen geologic huna ma lalo o ka lepo, hiki ke hoʻokō i nā pono wahie wai o ke kanaka no nā kenekulia.

E komo ana ka papahana i ka ʻeli ʻana i nā lua a me ka hoʻokomo ʻana i ka wai i loko o nā pōhaku waiwai hao e hoʻomaka ai i nā hopena kemika a hoʻonui i ka hydrogen. E hana ʻia nō hoʻi nā hana e pale ai i ka ʻai ʻana o ka bacteria i ke kinoea hou.

Ma lalo o ke alakaʻi ʻana a Kauka Alexis Templeton, he loea i ke aʻo ʻana i nā kaiapuni i lalo, e nānā pono ka hui noiʻi i ke kaʻina hana no ka hōʻoia ʻana ʻaʻohe hopena kūlohelohe i manaʻo ʻole ʻia. ʻO ka pahuhopu e hoʻoholo inā he kumu kūpono a hoʻomau ʻia ka hydrogen geologic o ka ikehu maʻemaʻe i hiki ke hana mau ʻia ma ke ʻano kūpono o ke kaiapuni.

Kūlike kēia papahana me ka ʻike o ka CU Boulder Department of Geological Sciences e hoʻohana pono i nā kumuwaiwai kūlohelohe o ka Honua a hāʻawi i ka ikehu hoʻomau no nā hanauna e hiki mai ana.

