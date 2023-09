Ka hoʻomaopopo ʻana i ka lua wela o ʻAmelika Hui Pū ʻIa: He Quirk in Climate Change

ʻO kahi hanana hou i kapa ʻia ʻo "hole pumehana" ua huki ka manaʻo i ke kikowaena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa. ʻOiai ke piʻi mau nei nā mahana wela o ka honua ma muli o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ʻaʻole i ʻike kēia ʻāina i ka pae like o ka hoʻomehana ʻana mai ka waena o ke kenekulia 20. Eia nō naʻe, ua ʻike nā kānaka ʻepekema ʻaʻole paha kēia anomaly ma muli o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ka lele ʻana i ke kikowaena US akā he hui paʻakikī o nā mea.

Hōʻike kekahi manaʻo e hōʻike ana nā aerosol i ka lewa o ka US waena i kekahi o ka ikehu o ka lā i ka lewa, a laila e hoʻomaʻalili i ka ʻāina. ʻO kekahi mea ʻē aʻe, ʻo ka ʻāina mahiʻai ma ia wahi, me kāna ʻōnaehana irrigation, e hana ma ke ʻano he mea hoʻomaʻamaʻa evaporative kūlohelohe. ʻO ka piʻi ʻana o ka ua i ʻike ʻia ma ka ʻāina i nā makahiki ʻelua i hala aku nei i hoʻohālikelike ʻia me nā makahiki i hala e kākoʻo hou ana i kēia manaʻo. ʻO ka wai hou ma ka ʻāina he mea hoʻomaʻamaʻa evaporative, e alakaʻi ana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa.

ʻOiai ua piʻi aʻe ka wela o ka honua ma ka awelika, he mea nui e hoʻomaopopo i ka ʻokoʻa kūlohelohe o ka ʻōnaehana aniau o ka Honua. Hiki i kekahi mau wahi ke ʻike i ka wikiwiki a i ʻole ka lohi o ka mehana ma mua o nā wahi ʻē aʻe. Eia kekahi, ʻo nā mea kūlohelohe, e like me nā ʻōnaehana haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā kūlana lewa, e kōkua i ka hoʻomau ʻana o ka lua mehana. Ke alakaʻi nei kēia mau mea i ka hoʻonui ʻia o ka uhi ʻana o ke ao, ka ua, a me nā mahana anuanu, e hana ana ma ke ʻano he pale i ka wela loa.

Hiki ke ʻike ʻia ke kumu o ka lua mehana i nā loli i ka wela o ka ʻili o ka Moana Pākīpika, i hoʻopili ʻia e ka ʻokoʻa kūlohelohe a me ka hoʻomehana honua. Hoʻololi kēia mau hoʻololi ʻana i ka mahana o ka moana i ke kaʻa ʻana o ka lewa ma luna o ʻAmelika, e hopena i nā ʻano anuanu a ʻoi aku ka wai ma nā ʻāpana hikina o ka ʻāina.

ʻOiai ke kūlana o ka lua mehana i kēia manawa, ua manaʻo ʻia e emi ana ka lua ma kēia mua aku. Hōʻike nā kumu hoʻohālike e ʻike ʻia ka ʻāina waena o ʻAmelika i nā hawewe wela a ʻoi aku ka ikaika, ʻoiai ma ka wikiwiki o ka wikiwiki e hoʻohālikelike ʻia me nā wahi ʻē aʻe. Ma ka makahiki 2040 a i ʻole 2050, hiki ke ʻoi aku ka nui o nā mahana wela e like me nā mea i ʻike ʻia i ka wā Dust Bowl.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka pumehana e hōʻike ana i ka paʻakikī o nā loli ʻāina i loko o ka pōʻaiapili nui o ka hoʻomehana honua. He mea ia e hoʻomanaʻo ai ʻaʻole i kēlā me kēia lā e wela, a ʻo ka ʻokoʻa kūlohelohe ke kuleana i ka hoʻohua ʻana i nā ʻano ʻano ʻano o ka ʻāina. ʻOiai e hauʻoli paha ke kikowaena o ʻAmelika i ka mahana wela, he mea koʻikoʻi ia e ʻike i ka hoʻomau ʻana o ke ʻano holoʻokoʻa o ka hoʻomehana honua a hiki i ka hopena o ka hopena i ka ʻāina.

Puna: ʻAʻole i loaʻa i ka ʻatikala kumu kekahi kumu.