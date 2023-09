ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i nā wai i ka mahina e pono ai ka noʻonoʻo hou ʻana, nā ʻike haʻawina

Ua hōʻike ʻia kahi loiloi hou o nā lua o ka mahina he ʻōpiopio loa kēia mau hiʻohiʻona no ka loaʻa ʻana o nā waihona hau wai kahiko, e kūʻē ana i nā wānana mua e pili ana i ka māhele a me ka nui o ka wai ma ka mahina. Ua alakaʻi ʻo Kauka Norbert Schörghofer a me Raluca Rufu ka mea kilokilo i ke aʻo ʻana, me ka ʻike ʻana ʻo ka hapa nui o nā lua me nā ʻeke mau o ke aka, he mea hoihoi loa ia no ka ʻimi ʻana i ka wā e hiki mai ana, ʻoi aku ma mua o 2.2 biliona makahiki.

Ma mua o kēia noiʻi ʻana, manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo nā wahi malu mau (PSRs), e like me nā lua hohonu, hiki ke paʻa a hōʻiliʻili i ka hau wai i nā piliona makahiki ma muli o ko lākou anuanu loa. Eia naʻe, hōʻike ka hōʻike ʻana ʻaʻole i pale ʻia nā PSR mai ka Lā no ka lōʻihi o ka manawa e ʻae ai i kēia hōʻiliʻili.

Loaʻa nā hopena koʻikoʻi no nā misionari lunar, ʻo ia hoʻi ʻo NASA's Artemis III mission, ke koho nei i nā wahi pae e pili ana i ka kokoke o PSRs. ʻOiai ʻo ka ʻike ʻana, ʻaʻole i manaʻo ʻia ka noho ʻana o nā waihona hau wai kahiko ma ka mahina, ʻo ia hoʻi ka manaʻo e hiki i nā PSR kahiko ke loaʻa ka wai ma mua o nā ʻōpio. ʻO ka ʻike ʻana i ka makahiki o nā lua e kōkua i ka hoʻoholo ʻana i nā pae pae kūpono no nā misionari e hiki mai ana.

Nā Punawai: Science Advances

Nā wehewehena:

Nā lua o ka mahina: ʻO nā pocks a me nā wehe ʻana ma ka ʻili o ka mahina i hoʻokumu ʻia e nā hopena mai nā comets a me nā asteroids.

ʻO ka hau wai: ʻO ka wai hau ma ke ʻano he hau.

Nā ʻāpana malu mau (PSR): Nā wahi ma ka ʻili o ka mahina ʻaʻole i ʻike ʻia i ka lā.

Nā Waihona: Nā wahi mālama kūlohelohe.