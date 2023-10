Ka Makahiki Kamahaʻo o ka Mahina: Nā ʻike mai nā Crystal Zircon

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e Northwestern University he 40 miliona mau makahiki ka ʻoi o ka mahina ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Hoʻokumu ʻia kēia ʻike ʻāina i ka nānā ʻana o nā kristal zircon i loaʻa i loko o nā laʻana pōhaku lunar i hoʻihoʻi ʻia e ka misionari Apollo 17 i Dekemaba 1972. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai Geochemical Perspectives Letters, hoʻohālikelike i ke kumumanaʻo o ka hoʻokumu ʻana o ka mahina a hāʻawi i nā ʻike hou. i loko o ka moʻolelo mua o kā mākou ʻōnaehana solar.

Hōʻike ka manaʻo kuhiakau i hoʻokumu ʻia ka mahina ma muli o ka hopena nui ma waena o kahi mea Mars-nui a me ka Honua ʻōpio. Ua hana ʻia kēia hanana cataclysmic ma kahi o 4.425 biliona makahiki i hala aku nei, e like me nā kuhi mua. Eia naʻe, ʻo ka hōʻike hou ʻana o nā kristal zircon e hōʻike ana i ka hānau ʻana o ka mahina ma kahi o 40 miliona mau makahiki ma mua, ma kahi o 4.46 biliona makahiki i hala. Hōʻike kēia hōʻike i ka loli nui o ko mākou ʻike i ke kumu o ka mahina.

ʻO Zircon, he mineral maʻamau i loaʻa i ka ʻāʻī o ka Honua, i hana koʻikoʻi i kēia ʻike. Ma ka nānā ʻana i ka makahiki o nā kristal zircon mai nā laʻana o ka mahina a me ka honua, ua hiki i nā ʻepekema ke hoʻoholo i ka makahiki o ka mahina me ka pololei. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka tomography atom-probe ma ke kula ʻo Northwestern University i hāʻawi i kahi hoʻokolokolo kikoʻī o ke ʻano atomika o ka zircon, e ʻae ana i nā mea noiʻi e helu i ka helu o nā mana i loaʻa i ka palaho radioactive. Hāʻawi kēia i ka ʻike waiwai e pili ana i ka makahiki o nā kristal.

Ua wehewehe ʻo Jennika Greer o ke Kulanui o Glasgow, ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi, ua hana ʻia nā kristal zircon i loaʻa ma ka ʻili o ka mahina ma hope o ka maʻalili ʻana o ka moana pelemaka lunar. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau kristal e hōʻike ana i ka liʻiliʻi o ka makahiki o ka mahina. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i nā kristal kahiko loa i nā laʻana o ka mahina, ua hiki i nā ʻepekema ke ʻike i ka mahina ma kahi o 4.46 biliona makahiki.

ʻOi aku ka nui o kēia noiʻi ma mua o ka ʻimi ʻimi wale. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka makahiki a me ka hoʻokumu ʻana o ka mahina e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka mōʻaukala o kā mākou ʻōnaehana solar a me ko mākou wahi i ke ao holoʻokoʻa. Hoʻopaʻa ka mana umekaumaha o ka mahina i ke koʻi kaʻapuni o ka Honua, me ka hoʻoulu ʻana i nā hanana e like me ke kai a me ka lā 24-hola. Inā ʻaʻole ka mahina, ʻokoʻa loa ke ola ma ka Honua. Hāʻawi kēia ʻike hou i ka makahiki o ka mahina i ka pahuhopu ākea o ka hoʻomaopopo ʻana i ke kaulike paʻakikī a me ka pilina o kā mākou ʻōnaehana kūlohelohe.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: ʻEhia makahiki o ka mahina?

A: Ma muli o ka noiʻi hou ʻana, manaʻo ʻia ʻo ka mahina ma kahi o 4.46 biliona makahiki, ʻoi aku ka 40 miliona mau makahiki ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia.

Nīnau: He aha ka mea i alakaʻi i ka poʻe ʻepekema e hoʻoholo ua ʻoi ka mahina?

A: Ua hana nā kānaka ʻepekema i ka nānā ʻana i nā kristal zircon i loaʻa i nā laʻana pōhaku lunar. Ma ka nānā ʻana i nā ʻano hana atomika o kēia mau kristal me ka hoʻohana ʻana i ka tomography atom-probe, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻoholo i ka makahiki o ka mahina me ka pololei.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka makahiki o ka mahina?

A: ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka makahiki o ka mahina e kōkua i ka poʻe ʻepekema e ʻohi i ka puʻupuʻu o ka ʻōnaehana solar mua a loaʻa ka ʻike i ka hopena o ka hoʻokumu ʻana o ka Honua. Eia hou, he kuleana koʻikoʻi ka mana umekaumaha o ka mahina i ka hoʻopaʻa ʻana i ka axis rotational o ka Honua a me ka hoʻopilikia ʻana i nā ʻano like ʻole e like me ke kai.

Nīnau: Pehea i kōkua ai nā kristal zircon i ka hoʻoholo ʻana i ka makahiki o ka mahina?

A: ʻO nā kristal Zircon, i loaʻa ma ka Honua a me ka mahina, ua ʻae nā kānaka ʻepekema e hoʻohana i nā ala radioactive e hoʻoholo ai i ko lākou mau makahiki. Ma ka nānā ʻana i ka helu o nā ʻātoma i loaʻa i ka palaho radioactive, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻokumu i ka makahiki liʻiliʻi o ka mahina.