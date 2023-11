Hōʻike ʻia nā ʻike Fossil hou i ka neʻe ʻana o Ekgmowechashala, kahi Primate like me Lemur

Ua hōʻike ʻia nā ʻike mōʻalihaku hou i nā ʻano neʻe a me ka mōʻaukala evolutionary o Ekgmowechashala, kahi primate like lemur i noho mua ma ʻAmelika ʻĀkau. Hāʻawi nā mōʻalihaku i nā ʻike koʻikoʻi i ka honua i noho mau miliona mau makahiki i hala a hāʻawi i kahi moʻolelo hoihoi o ka hoʻololi ʻana a me ke ola.

Ua hoʻoholo ka poʻe ʻepekema ʻo Ekgmowechashala, ʻo ia ka mea i unuhi ʻia he "kanaka pōpoki liʻiliʻi" ma Sioux, ua neʻe paha mai Kina a ʻAmelika ʻĀkau ma o ke alahaka ʻāina ʻo Bering. Hoʻoholo kēia ʻike i kahi mea pohihihi lōʻihi i ka biology a hōʻike i ka pilina ma waena o nā primates ma nā wahi like ʻole o ka honua.

He moʻolelo hoihoi ka moʻolelo o nā primates ma ʻAmelika ʻĀkau. Hōʻike nā moʻolelo mōʻalihaku i ka ulu ʻana o nā ʻano primate like ʻole i kēia manawa ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me Kanada. Ua hōʻea mua kēia poʻe primates i ʻAmelika ʻĀkau mai ʻApelika, hiki ke hele i ka Moana ʻAkelanika ma luna o nā mea kanu lāʻau. ʻO ke au o Eocene, i hōʻike ʻia e ka wela wela a me nā ʻāina lush, hāʻawi i kahi wahi kūpono no kēia mau primates.

Akā naʻe, ʻaʻole i mau kēia paradaiso primate. Ua hana ʻia kahi hanana hoʻololi ʻano nui i kapa ʻia ʻo Grande Coupure ma kahi o 34 miliona mau makahiki i hala aku nei, ka hopena i ka luku nui ʻana i hoʻopilikia nui i nā primates. ʻO ka hoʻomaka koke ʻana o ke anuanu a me ka nalo ʻana o nā wao ua he mea paʻakikī loa ia no kēia mau mea ola.

ʻO ka mea mahalo, ua loaʻa nā mōʻalihaku o Ekgmowechashala i kekahi mau miliona makahiki ma hope o ka pau ʻana. Ua hāpai kēia i ka nīnau no ke kumu i ola ai kēia ʻano primate a ʻaʻole i ola kekahi. Hāʻawi kahi haʻawina hou e ke Kulanui o Kansas i pane i kēia enigma.

Ua hoʻohālikelike nā kānaka noiʻi i nā mola luna o nā mōʻalihaku Kina e like me Ekgmowechashala, i kapa ʻia ʻo Palaeohodite, me nā mōʻalihaku ʻAmelika ʻĀkau. Ua hōʻike ka ʻikepili i kahi ʻano like like, e hōʻoia ana i kahi pilina pili evolutionary. Hōʻike kēia ʻike ʻaʻole ʻo Ekgmowechashala he relic a i ola paha o nā primates mua ma ʻAmelika ʻĀkau akā he ʻano malihini i ulu ma Asia a ma hope ua neʻe i ʻAmelika ʻĀkau ma o ke alahaka ʻāina ʻo Bering.

Ma ka papahana nui o ka evolution, ua pōkole ka noho ʻana o Ekgmowechashala ma ʻAmelika ʻĀkau. Ua ʻike ʻia ka ʻano he mau miliona mau makahiki ma hope o nā primates ʻē aʻe, a nalo koke ma hope. ʻO kēia hanana, i kapa ʻia ʻo "Lazarus taxon," e hōʻike ana i ke ʻano kuʻuna o ke ola a me ka loli mau o nā kaiaola.

Hāʻawi ke aʻo ʻana i ka neʻe ʻana a me ke ola ʻana o Ekgmowechashala ma muli o ke ʻano o nā loli kaiapuni koʻikoʻi e hāʻawi i nā haʻawina koʻikoʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻololi ʻana a me ka ulu ʻana o nā meaola i nā kūlana like ʻole. I ke au o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka mālama ʻana i nā ʻano mea, ua ʻike ʻia kēia mau ʻike me nā pilikia e kū nei i nā mea ola o kēia wā, me ke kanaka.

Nīnau: He aha ke alahaka ʻāina ʻo Bering?

A: ʻO ke alahaka ʻāina ʻo Bering kahi ʻāina i hoʻopili ʻia ʻo Alaska a me Siberia i kēia manawa i ka wā o ka glaciation i ka haʻahaʻa ʻana o ke kai.

Nīnau: He aha ka Lazarus taxon?

A: ʻO ka ʻauhau Lazarus e pili ana i kahi ʻano i ʻike hou ʻia i loko o ka moʻolelo mōʻalihaku ma hope o ka manaʻo ʻia ua hala.

Nīnau: I ka manawa hea i neʻe ai ʻo Ekgmowechashala i ʻAmelika ʻĀkau?

A: Ua neʻe ʻo Ekgmowechashala i ʻAmelika ʻĀkau ma kahi o 30 miliona mau makahiki i hala.

Nīnau: Pehea i hiki mai ai nā primates i ʻAmelika ʻĀkau mai ʻApelika?

A: Manaʻo ka poʻe ʻepekema ua hele nā ​​primates ʻApelika i ka Moana ʻAkelanika ma luna o nā mea kanu lāʻau.

