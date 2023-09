Loaʻa i ka ʻāina ʻo NASA Capsule, e hoʻihoʻi mai i ka laʻana Asteroid Nui loa

Ua pae maikaʻi ʻia kahi capsule NASA ma Utah, e hōʻailona ana i ka pau ʻana o kahi huakaʻi lewa ʻehiku makahiki a lawe pū mai me ia i ka laʻana asteroid nui loa i hōʻiliʻili ʻia. ʻO ka laʻana, i lawe ʻia mai ka asteroid Bennu, e manaʻo ʻia e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar a me ka noho ʻana o ka Honua. Ua kapa ʻo Luna Nui o NASA ʻo Bill Nelson i ka mōʻaukala o ka misionari a ʻōlelo ʻo ka lepo asteroid e hāʻawi i nā ʻepekema i kahi ʻike kupaianaha i ka hoʻomaka ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar.

ʻO ka Osiris-Rex probe, i hoʻokuʻu ʻia ma 2016, hōʻiliʻili ma kahi o 250 grams o ka lepo mai ka ʻili pōhaku o Bennu. ʻOiai he mea liʻiliʻi paha kēia, manaʻo ʻo NASA e kōkua nui ia i ko mākou ʻike ʻana i nā asteroids hiki ke hoʻoweliweli i ka Honua. Ua hoʻohālikelike ka ʻepekema NASA ʻo Amy Simon i ka hoʻihoʻi ʻana o ka laʻana i ka hoʻihoʻi ʻana mai o nā pōhaku o ka mahina ʻo Apollo.

Ua hoʻokuʻu ʻia ka capsule Osiris-Rex mai ka ʻimi noiʻi a ua iho i ke ahi ma ka lewa o ka Honua, a pae hope loa i ka Utah Test and Training Range. ʻOiai kekahi mau pilikia me ka hoʻolaha ʻana o ka parachute, ua paʻa mau ka capsule a ʻaʻole i haki ʻia. A laila lawe ʻia i kahi lumi maʻemaʻe no ka nānā hou ʻana.

E lawe ʻia ka laʻana i hōʻiliʻili ʻia i Johnson Space Center ma Houston no ke aʻo hou ʻana, me nā hopena mua i hoʻolālā ʻia e hoʻolaha ʻia ma ʻOkakopa. E mālama ʻia ka hapa nui o ka laʻana no nā hanauna e hiki mai ana, ʻoiai e hoʻohana koke ʻia kahi ʻāpana no nā hoʻokolohua. E hoʻouna ʻia kekahi o ka laʻana i Iapana a me Kanada no ka noiʻi ʻana.

He mea koʻikoʻi ke aʻo ʻana i nā laʻana asteroid no ka mea aia nā mea i loaʻa i nā piliona makahiki a hiki ke hāʻawi i nā ʻike i ke kumu a me ka ulu ʻana o ka ʻōnaehana solar. Ma ke kālailai ʻana i kēia mau laʻana, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e ʻike hou aʻe e pili ana i kā mākou moʻolelo kumu.

