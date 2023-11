ʻIke ʻia ka Telescope James Webb i nā hōʻailona hiki ke ola ma ka Honua mamao

ʻO ka James Webb Telescope, ka telescope holomua loa i hana ʻia, ua hopu hou i ka manaʻo o nā ʻepekema. I kāna ʻike hou ʻana i ka honua, ua ʻike ka telescope i nā pūlima kemika hoihoi ma kahi honua mamao e hōʻike ana i ka hiki ke ola ma waho o ka Honua.

Aia ma kahi o 120 mau makahiki māmā ka mamao, ua uhi ʻia kēia honua, i kapa ʻia ʻo K2-18b, e kahi moana nui e hiki ke kākoʻo i ke ola. ʻO ka mea i ʻoi aku ka ikaika o kēia ʻimi ʻana ʻo ka ʻike ʻana i kahi mole i kapa ʻia ʻo dimethyl sulfide (DMS), ka mea maʻamau e pili pū me nā mea ola.

Eia kekahi, ua ʻike nā mea noiʻi i ka loaʻa ʻana o ka methane a me carbon dioxide i ka lewa o ka honua. ʻO kēia mau ʻike, i hui pū ʻia me ke kūlana o K2-18b ma ke ʻano he honua Hycean—he honua me ka moana a me ka lewa hauwaiwai—e lilo ia i mea hoihoi no ke ola ʻana.

ʻOiai hāʻule ka K2-18b ma waena o ka nui o ka Honua a me Neptune, ʻaʻole ia e like me nā honua ʻē aʻe o kā mākou ʻōnaehana solar. ʻOiai ua hauʻoli ka poʻe noiʻi i kēia mau ʻike, he nui nā mea e aʻo ai e pili ana i kēia honua pohihihi a me kona poʻe e noho ana.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia ka pepa noiʻi e hōʻike ana i kēia mau ʻike i ka nānā ʻana o nā hoa, mau ka manaʻolana o nā ʻepekema a makemake lākou e ʻimi hou i nā mea hiki. ʻO ka James Webb Telescope's Mid-Infared Instrument (MIRI) spectrograph e pāʻani nui i ka wehe ʻana i nā mea huna o K2-18b a me nā exoplanets like ʻole.

Ma ka manaʻo e ʻike i nā hōʻailona o ke ola ma nā exoplanets noho ʻia, manaʻolana nā ʻepekema e hoʻololi i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa a me ko mākou wahi i loko. ʻO kēia mau mea i ʻike hou ʻia he mau mea hoʻohiki maikaʻi e kōkua i ko mākou ulu ʻana i ka ʻike o ka honua Hycean a me ka hiki ke ola extraterrestrial.

Ke kali nei ka ʻepekema ʻepekema i nā mea hou aʻe a me nā ʻike, ke hoʻomau nei ka James Webb Telescope i ka pana ʻana i nā palena o ko mākou ʻike, e hoʻokokoke ana iā mākou e pane i ka nīnau kahiko: ʻO mākou wale nō i ke ao holoʻokoʻa?

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka James Webb Telescope?

ʻO ka James Webb Telescope ka telescope ikaika loa i kūkulu ʻia e ke kanaka. Loaʻa iā ia ka hiki ke ʻike i kahi mamao loa a me ka ʻoi aku o ka ʻike ma mua o nā telescope mua, e hoʻonui ana i ko mākou mau ʻike ma ke kahua o ka mākaʻikaʻi lewa.

2. He aha ka honua Hycean?

ʻO ka honua Hycean kahi ʻano exoplanet nona ka moana a me ka lewa hauwaiwaiwai. Hiki i kēia mau hokele ke kākoʻo i ke ola e like me kā mākou i ʻike ai, e hoihoi nui ai ka poʻe ʻepekema.

3. Pehea ka mamao o K2-18b?

Aia ʻo K2-18b ma kahi o 120 mau makahiki māmā mai ka Honua.