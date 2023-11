ʻO ke ao ʻē aʻe o WASP-17 b: Wehe i nā ao Quartz Kūikawā

Ma ke aupuni nui o nā exoplanets, kū ʻo WASP-17 b ma ke ʻano he honua malihini maoli. Ua ʻike ʻia i ka makahiki 2009 a aia ma kahi o 1320 mau makahiki māmā mai ka Honua aku, ua paʻa kēia nunui kinoea i kekahi mau hiʻohiʻona kupaianaha e hoʻokaʻawale iā ia mai kā mākou ʻōnaehana solar. Me ka nui he 1.9 ka nui o ko Jupiter a he 0.78 wale no ka nui o ko Jupiter, ua manaʻo ʻia ʻo WASP-17 b kekahi o nā hīnaʻi ʻike ʻia.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale maoli ai i ka WASP-17 b ʻo kona pili kokoke i kona hōkū makua a me kāna hoʻohālikelike ʻana ma ke ʻano he "Jupiter wela." Ke hoʻopau nei i kahi orbit i loko o 3.7 mau lā honua wale nō, noho ʻo WASP-17 b kokoke i kona hōkū. ʻAʻole alakaʻi wale kēia pili kokoke i ka radiation ikaika akā ua hoʻopaʻa ʻia ka honua, me kekahi ʻaoʻao e kū mau ana i ka hōkū a ʻo kekahi ʻaoʻao e kuhikuhi mau ana i ka lewa.

Ma muli o ka pili kokoke ʻana o ka honua i kona hōkū, piʻi ka mahana ma kahi o 1550 Kelvin a i ʻole 1280 degere Celsius ma kona ʻaoʻao. ʻAʻole paha kēia mau wela e like me nā exoplanets ʻē aʻe, e like me WASP-76 b, kahi hiki ke piʻi ka mahana o ka ʻili i kahi wela 2400 degere Celsius, akā ke hāʻawi mau nei lākou i nā hanana kupaianaha.

ʻO ka James Webb Space Telescope (JWST), ka mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa i hoʻokuʻu ʻia, ua hana ʻo ia i kahi ʻike hoʻoheheʻe honua ma kahi o WASP-17 b. Me ka hoʻohana ʻana i kāna Mid-Infrared Instrument (IRI), ua ʻike ka JWST i nā ʻāpana silica maʻemaʻe (SiO2), a i ʻole quartz, i ka lewa o ka exoplanet. ʻO kēia ka manawa mua i ʻike ʻia ka quartz a puni kekahi exoplanet.

Ua hōʻike ʻia nā ʻike mua o nā lewa exoplanet i nā silicates waiwai nui o ka magnesium, e like me ka olivine a me ka pyroxene, akā ʻaʻole i ʻike ʻia ka quartz maʻemaʻe a hiki i kēia manawa. Hōʻike nā mea i ʻike ʻia ʻo ka quartz i ʻike ʻia ma ka lewa o WASP-17 b ka hale kūkulu hale no nā silicates nui i loaʻa ma nā exoplanets a me nā dwarf brown.

He mea koʻikoʻi ka nānā ʻana i ke ʻano o nā ao exoplanet no ka hoʻomaopopo ʻana i nā kūlana holoʻokoʻa a me nā kaʻina hana. ʻO ka loaʻa ʻana o ka quartz i ka lewa e hōʻike ana i ka papa inoa o ke kaiapuni o nā mea like ʻole a hāʻawi i nā ʻike i ke ʻano o kā lākou hana ʻana i ka honua.

ʻOiai he nui nā mea e ʻike ʻia e pili ana i nā ao quartz ma WASP-17 b, manaʻo ka poʻe ʻepekema aia lākou ma ka laina terminator, ka palena ma waena o nā ʻaoʻao o ka honua a me ka pō. ʻAʻole maopopo ka nui o ka quartz, akā maopopo ke hoʻomau nei ka WASP-17 b e kāhāhā iā mākou me kāna mau hiʻohiʻona ʻē aʻe.

He aha ka WASP-17 b he exoplanet malihini?

Ua manaʻo ʻia ʻo WASP-17 b he exoplanet malihini ma muli o kāna mau hiʻohiʻona ʻokoʻa loa i ka hoʻohālikelike ʻia me nā hōkū o kā mākou ʻōnaehana solar. He pilikua kinoea ia i ʻoi aku ka nui ma mua o Jupiter akā he ʻuʻuku ka nui, ʻo ia ka "puffy." Hoʻohui ʻia, ʻo kona pili kokoke i kona hōkū makua a hoʻopaʻa ʻia me ka paʻa ʻana i ke kai e kōkua i kona ʻano malihini.

He aha ke koʻikoʻi o ka ʻike ʻana i nā ao quartz a puni WASP-17 b?

He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana i nā ao quartz i ka lewa o WASP-17 b no ka mea e hāʻawi ana i ka ʻike i nā kūlana holoʻokoʻa o ka honua a me ke ʻano o ka hui ʻana o nā mea like ʻole e hana i kona kaiapuni. Kōkua kēia ʻike i ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo maikaʻi i nā exoplanets a me kā lākou kaʻina hana.

Pehea i hana ai ka James Webb Space Telescope i kēia ʻike?

Ua nānā ʻo James Webb Space Telescope i ka WASP-17 b no kahi o ʻumi mau hola me ka hoʻohana ʻana i kāna Mid-Infrared Instrument (IRI). Ma ke ana ʻana i ka hopena o ka hele ʻana i ka lewa o ka exoplanet ma ka mālamalama hōkū, ua ʻike ke telescope i kahi hōʻailona kūʻokoʻa e hiki ke wehewehe wale ʻia ma ke alo o nā ao quartz i ka lewa.

No ke aha he mea koʻikoʻi ka pili o WASP-17 b i kona hōkū?

ʻO ka pili kokoke ʻana o WASP-17 b i kona hōkū ka hopena i ka hahau ʻana a me nā mahana wela ma kona ʻaoʻao o ka lā. Hāʻawi kēia mau ʻano i nā hanana kupaianaha a kōkua i ke ʻano malihini o ka exoplanet. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā hopena o ke kokoke ʻana o stellar e kōkua i ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo i ka ʻokoʻa o nā ʻōnaehana exoplanetary.