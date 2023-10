ʻIke ʻia i nā ʻōpuni a me nā haku o nā Honua Dwarf i hōʻike ʻia e James Webb Space Telescope

Ua hoʻohana ʻia kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e kahi hui honua o ka poʻe astronomers i ka James Webb Space Telescope (JWST) e nānā a aʻo i ʻekolu mau hīnaʻi dwarf ma ka Kuiper Belt: Sedna, Gonggong, a me Quaoar. Ua mālama ʻia nā ʻike me ka Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) a ua hāʻawi i nā ʻike hou i nā orbit a me nā haku o kēia mau mea mamao.

ʻO ka Kuiper Belt kahi ʻāina ma ka lihi o kā mākou ʻōnaehana solar i noho ʻia e nā mea. He kumu ia o nā ʻike ʻepekema a ua hana koʻikoʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala o kā mākou ʻōnaehana solar. ʻO ke ʻano o nā Kuiper Belt Objects (KBOs), ʻike ʻia hoʻi ʻo Trans-Neptunian Objects (TNOs), hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i nā au umekaumaha i hana i ka ʻōnaehana solar a me nā hōʻailona i ka mōʻaukala ikaika o ka neʻe ʻana o ka honua.

Ua hōʻike ʻia ke aʻo ʻana, alakaʻi ʻia e Joshua Emery mai ke Kulanui o ʻAmelika ʻĀkau, ʻo nā hīnaʻi ʻekolu o ka Kuiper Belt e hōʻike ana i nā haku mele a me nā ʻano orbital. Ua hōʻike ʻia nā ʻike i ka loaʻa ʻana o nā hydrocarbons māmā a me nā molekala organik paʻakikī i manaʻo ʻia ʻo ia ka hopena o ka irradiation methane.

Ua manaʻo ka hana mua e loaʻa i kēia mau hīnaʻi liʻiliʻi nā hau hau ma ko lākou mau ʻili e like me nā kino Trans-Neptunian e like me Pluto a me Eris. Eia nō naʻe, ua hāpai nā ʻōpuni ʻokoʻa o Sedna, Gonggong, a me Quaoar i nā nīnau e pili ana i ka hiki ʻana mai o kēia mau mea hoʻoheheʻe ma muli o nā ʻano wela like ʻole a me nā wahi irradiation a lākou e ʻike ai.

Me ka hoʻohana ʻana i ka mea hana NIRSpec a Webb, ʻike ka hui i nā hīnaʻi liʻiliʻi ʻekolu i loko o ka spectrum kokoke-infrared. Ua hōʻike ka spectra i ka nui o ka ethane (C2H6) ma nā kino ʻekolu, me Sedna e hōʻike ana i nā pae kiʻekiʻe loa. Ua ʻike pū ʻia ka Acetylene (C2H2) a me ka ethylene (C2H4) ma Sedna. ʻO kēia mau molekala he mau huahana hoʻomāmā pololei o ka methane. ʻO ka ʻokoʻa o ka nui o kēia mau molekala e pili ana i nā ʻano like ʻole o ka mahana a me nā kaiapuni irradiation i ʻike ʻia e nā planeta dwarf.

Hāʻawi kēia mau ʻike hou i hāʻawi ʻia e ka ʻike JWST i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ka Kuiper Belt a me ka dynamics o ka ʻōnaehana solar waho. Ma ke aʻo ʻana i ka haku mele a me nā ʻōpuni o kēia mau mea mamao, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomau i ka wehe ʻana i ka mōʻaukala waiwai a me ka ulu ʻana o ko mākou kaiāulu.

Nā wehewehena:

– Ke kāʻei Kuiper: He ʻāina ma ka lihi o kā mākou ʻōnaehana solar ma waho o ka orbit o Neptune me nā mea hau he nui.

- Nā mea Trans-Neptunian (TNOs): Nā mea e kaapuni ma waho o ka orbit o Neptune ma nā ʻaoʻao o waho o ka ʻōnaehana solar.

- ʻO James Webb Space Telescope (JWST): He telescope lewa i hoʻokumu ʻia e NASA i hoʻolālā ʻia e nānā i ke ao holoʻokoʻa i ke kukui infrared.

– Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): He mea hana ma ka JWST e ana i ka ikaika o ka malamalama ma kahi kokoke-infrared.

– ʻO nā hīnaʻi liʻiliʻi: ʻO nā kino lani e kaapuni ana i ka Lā, ʻaʻole lākou he mahina, a he ʻano pōʻai like ko lākou akā ʻaʻole i hoʻomaʻemaʻe i ko lākou mau ʻōpuni mai nā ʻōpala ʻē aʻe.

- Ka hoʻoheheʻe ʻana i ka methane: ʻO ke kaʻina hana e hōʻike ʻia ai nā molekala methane i ka radiation, ka hopena i ka hoʻokumu ʻana i nā molekala ʻē aʻe.

Sources:

– Emery, JP et al. (2023) “Preprint of Study on Sedna, Gonggong, and Quaoar” (Icarus)

– NASA – James Webb Space Telescope Mission