ʻO ke kuleana o nā misionari maopopo a me ka hopena i ka hana hou

ʻIke ʻia kēia ʻatikala i ka manaʻo o ka 'poloka kākau' i loko o ka pōʻaiapili o ka poʻe loea hoʻomohala a pili i ka ʻepekema a me ka ʻenehana. Hōʻike ia i ke koʻikoʻi o ka loaʻa ʻana o kahi misionari a maopopo i ka hopena o kāna hana i mea e lanakila ai i nā pilikia a mālama i ka hoʻoikaika.

Hoʻomaka ka ʻatikala ma ke kūkākūkā ʻana i ka hana a ka mea kilo hōkū Denemaka ʻo Tycho Brahe, nāna i hoʻohana i kona ola e hoʻopaʻa inoa i ka neʻe ʻana o nā hōkū a me ka palapala ʻana i nā kūlana o nā hōkū. ʻOiai ʻo ka hana a Brahe he mea paʻakikī a maʻamau, ua hoʻokumu ʻo ia i ke kumu no ka holomua nui i ka physics a me ka ʻenekinia. Ua wehewehe ʻia ʻo ka hapa nui o ka pae mua o ka hoʻomohala ʻepekema a me ka ʻenehana e pili ana i ka hōʻiliʻili a me ka nānā ʻana i ka ʻikepili, hiki ke hoʻoluhi pinepine a hoʻoluhi.

No ka pale ʻana i ka luhi a mālama i ka hoʻoikaika ʻana, ʻōlelo ka ʻatikala i ka ʻike maopopo ʻana i nā pahuhopu a me ka hopena o ka hana i hana ʻia. Kuhi ʻo ia i ka Indian Space Research Organization (ISRO) ma ke ʻano he kumu hoʻohālike o kahi hui me kahi misionari maopopo. ʻO ka manaʻo o ISRO i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia o kēlā me kēia lā, e like me ka wānana ʻana i ka ua a me ke aʻo ʻana i nā ʻano o ka wā, ua alakaʻi i nā holomua nui a me nā noi kūpono.

Hoʻoikaika ka ʻatikala i ka hopena e hana i ka hopena, ʻo ia hoʻi, hiki i nā hoʻokō liʻiliʻi ke hoʻoikaika i ka hana hou. Hāʻawi ia i ka laʻana o ka hōʻike ʻana i nā ʻike ma nā ʻaha kūkā ʻepekema a me ka loaʻa ʻana o ka mahalo mai nā hoa ma ke ʻano he mea hoʻoikaika no nā mea noiʻi ʻōpio.

Hoʻopau ka ʻatikala me kahi hiʻohiʻona pilikino o ka hoʻomohala ʻana o ka robot HomoSEP no ka hoʻomaʻemaʻe mīkini ʻana i nā pahu septic a me nā manholes sewer. Ua wehewehe ka mea kākau i ke ʻano o ka launa pū ʻana me nā limahana hoʻomaʻemaʻe a me nā mākaʻikaʻi kula i hoʻoulu i ka manaʻo e hoʻomohala i kahi hopena e hoʻopau i ka scavenging manual. ʻO ka holomua o ka papahana a me kona hopena i ka hoʻololi ʻana i ke ola o ka poʻe i komo i hoʻoikaika hou i ka mea kākau a me ka hui.

Ma nā ʻatikala e hiki mai ana, hoʻolālā ka mea kākau e kūkākūkā i ka hana ʻana i nā palena a me ka hoʻoulu ʻana i kahi moʻomeheu hou i nā hui.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike ka ʻatikala i ke koʻikoʻi o ka loaʻa ʻana o kahi misionari maopopo a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o kāna hana i mea e lanakila ai i nā pilikia a mālama i ka hoʻoikaika ʻana i ka ʻepekema a me ka ʻenehana.

Sources:

- ʻatikala e Polofesa Prabhu Rajagopal, Kumu i luna, Center for Innovation (CFI), IIT Madras

– Wikiō YouTube: “https://youtube.com/watch?v=Tmo6HLLVs4g&si=0SBZNdOuKEi40-XP”