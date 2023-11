E ʻimi ana i nā ao like ʻole ma waho aʻe: Hōʻike ʻo Hubble i ka Exoplanet Nui

Ua ʻike ʻia e ka NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) i kahi exoplanet liʻiliʻi a pōhaku i kapa ʻia ʻo LTT 1445Ac, aia ma ka constellation Eridanus, ma kahi o 22 mau makahiki māmā mai ka Honua. ʻO ka mea i hoʻokaʻawale i kēia ʻike ʻo ia ka hōʻoia hou ʻana o ka nui o ka honua me ka Hubble Space Telescope, e hōʻike ana i nā mea noiʻi me nā ʻike waiwai i nā ʻano o kēia ao mamao.

ʻOiai ua kau ʻo TESS i ke kumu no ka ʻike ʻana iā LTT 1445Ac ma 2022, ʻaʻole lawa kāna hoʻonā ʻike no ka hoʻoholo pololei ʻana i ke anawaena o ka honua. No ka lanakila ʻana i kēia palena, ua huli kekahi hui o nā kilo hōkū i ke kelepona Hubble no ke ana pololei. ʻO kā lākou mau ʻike, i ʻae ʻia i ka The Astronomical Journal, e hoʻomālamalama hou i nā waiwai kino o kēia exoplanet.

Ke kālailai ʻana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka Hubble Telescope, ua hoʻoholo ka hui he 1445 ka nui o ke anawaena o LTT 1.07Ac ma mua o ka Honua. Hōʻoia kēia i kona haku pōhaku a hōʻike i nā kūlana gravity like me ko mākou honua honua. Eia naʻe, ʻo kēia kahi e pau ai nā mea like. ʻO ka wela wela o ka ʻili o LTT 1445Ac, a hiki i 500°F (260°C), e hoʻopau i nā manaʻolana he wahi kūpono ia no ke ola e like me kā mākou i ʻike ai.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Emily Pass, he astronomer mai ka Center for Astrophysics | Ua hōʻike ʻo Harvard & Smithsonian i ka hauʻoli no ka hiki ke ʻimi hou aku. I ka hui pū ʻana i ka nānā ʻana spectroscopic mai Hubble a me ka James Webb Space Telescope e hiki mai ana, hiki i nā ʻepekema ke komo hohonu i loko o nā lewa o nā hōkū hele e like me LTT 1445Ac. Na kēia mau ʻike e hiki mai ana e hoʻonui i ko mākou ʻike i nā ʻano like ʻole o nā exoplanets e hoʻopuni ana i nā hōkū mamao.

E hōʻike ana i ke koʻikoʻi o kēia ʻike, hoʻohui ʻo Pass, "He mea nui kā mākou ana no ka mea e haʻi mai iā mākou he honua honua kokoke loa kēia. Ke kakali nei mākou i ka nānā ʻana e hiki ai iā mākou ke hoʻomaopopo maikaʻi i ka ʻokoʻa o nā hōkū a puni nā hōkū ʻē aʻe.

Ke hoʻomau nei ka Webb Space Telescope i ka wehe ʻana i nā ʻike hou, ʻo ka ʻimi no nā exoplanets noho ʻia he pahuhopu koʻikoʻi no ka astronomy ʻAmelika i nā makahiki e hiki mai ana. Me ka hui pū ʻana o nā telescopes ākea e like me Hubble, Webb, a me ka Habitable Worlds Observatory e hiki mai ana, ua kokoke ke kanaka i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o nā honua mamao ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka exoplanet?

ʻO ka exoplanet e pili ana i kēlā me kēia honua ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar e hoʻopuni ana i kahi hōkū ma waho o ka Lā.

2. He aha ke kumu o nā telescopes TESS a me Hubble i ka noiʻi exoplanet?

Ua hoʻolālā ʻia ka Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) e ʻimi i nā exoplanets ma ka nānā ʻana i ka pōʻeleʻele pōkole o nā hōkū i hana ʻia e nā hōkū e hele ana i mua o lākou. ʻO ka Hubble Space Telescope, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hoʻohana ʻia e aʻo i nā waiwai a me nā hiʻohiʻona o nā exoplanets, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i ko lākou nui, ea, a me nā kikoʻī koʻikoʻi ʻē aʻe.

3. He aha ka James Webb Space Telescope (JWST)?

ʻO ka James Webb Space Telescope (JWST) ka mea i manaʻo nui ʻia e NASA ma ka Hubble Space Telescope. Manaʻo ia e hoʻomaka i ka hopena o 2021 a e nānā pono i ke ao holoʻokoʻa i ka spectrum infrared, e hāʻawi ana i nā mana hiki ʻole ke aʻo i nā lewa exoplanets a me ka honua mua.