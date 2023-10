The Cyclical Greening of the Sahara: Insights to Climate and Animal Dispersal

Ua ʻike hou nā kānaka ʻepekema e pili ana i ke ʻano o ka wao nahele ʻo Sahara i nā wā o ka ʻōmaʻomaʻo, kahi i uhi ʻia ai nā wahi nui o nā mea kanu i ka ʻāina maloʻo. Loaʻa kēia mau ʻōmaʻomaʻo ma kahi o kēlā me kēia 21,000 mau makahiki a ʻike ʻia e ka laha ʻana o nā muliwai, nā loko, a me nā holoholona hilinaʻi wai. Ua alakaʻi ke Kulanui o Helsinki a me ke Kulanui o Bristol i ka noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications.

Ke nānā nei ka haʻawina i ka noiʻi ʻana i nā ʻano pulu i ʻike ʻia e ka Sahara, me ka ʻōmaʻomaʻo hou loa e kū nei ma waena o 5,000 a me 15,000 mau makahiki i hala. Ma ka hoʻomohala ʻana i kahi hiʻohiʻona hou i hoʻolālā ʻia e hoʻohālikelike i nā wā humid North Africa, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomālamalama i nā kumu a me ka manawa o kēia mau hanana.

ʻO nā hoʻololi ʻana i ke aniau o Sahara e pili ana i ka neʻe ʻana o ke ʻano orbital o ka Honua, ʻo ia hoʻi ka wobble ma kona axis. Hoʻopilikia kēia wobble i nā ʻokoʻa o ka manawa i ka hoʻohele ʻana i ka ikehu o ka lā a me ka ikaika o nā mea e like me ka African Monsoon. ʻAʻole i hoʻopaʻa piha ʻia nā kumu hoʻohālike o ke aniau i ka nui o nā wā humid. Eia naʻe, ʻo ke kumu hoʻohālike hou i hoʻomohala ʻia e ka hui noiʻi e hāʻawi i kahi ʻike maikaʻi aʻe i nā kūlana pulu ma Sahara.

Hōʻike ke kumu hoʻohālike ua loaʻa nā manawa haʻahaʻa o ʻApelika ʻĀkau ma kahi o kēlā me kēia 21,000 mau makahiki ma mua o 800,000 mau makahiki i hala. ʻO nā kauwela wela ma ka ʻĀpana ʻĀkau e hoʻoikaika i ka ikaika o ka ʻōnaehana Monsoon West Africa, e hopena i ka piʻi ʻana o ka ua ma ka Sahara. Hoʻoikaika kēia i ka ulu ʻana o nā mea kanu ʻano savannah a puni ka ʻāina. I ka wā hau, ʻaʻole hiki mai ka ʻōmaʻomaʻo no ka mea ua uhi ʻia nā latitu kiʻekiʻe i ka hau, hoʻoluʻu i ka lewa a hoʻopaʻa i nā monsoons.

ʻAʻole hoihoi wale ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano mea kanu o ka Sahara akā he mea koʻikoʻi nō hoʻi no ka nānā ʻana i ka neʻe ʻana o nā holoholona i loko a i waho o ka ʻāina. Hana ʻo Sahara ma ke ʻano he ʻīpuka e mālama ana i ka hoʻopuehu ʻana o nā ʻano mea ma waena o ʻĀkau a me Sub-Saharan Africa a i loko a i waho o ka ʻāina. ʻO ka hoʻololi ʻana ma waena o nā haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā pae maloʻo he mea koʻikoʻi loa ia i ka ulu ʻana a me ka hoʻopuehu ʻana o nā ʻano ma ʻApelika.

Ma ka hoʻohālike maikaʻi ʻana i nā wā humid o ʻApelika ʻĀkau, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa nā ʻike maikaʻi aʻe i ka hoʻohele kanaka a me ka ulu ʻana o kā mākou genus ma ʻApelika.

Sources:

– Nature Communications, hoʻopuka noiʻi noiʻi.

- Edward Armstrong, ʻepekema ʻepekema ma ke Kulanui o Helsinki a me ke Kulanui o Bristol.