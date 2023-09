Ma hea e hele ai ka ʻike i ka wā e hāʻule ai i loko o ka lua ʻeleʻele?

Wahi a Einstein's General Relativity, ʻo nā mea a pau e hele aʻe i ka ʻaoʻao hanana o ka lua ʻeleʻele ua pau loa. Hoʻohui ia i ka nuipaʻa, uku, a me ka manawa angular o ka lua ʻeleʻele akā ʻaʻole hiki ke pakele. Eia nō naʻe, ʻo ko mākou ʻike ʻana i ka quantum physics e haʻi mai iā mākou he nui nā mea e noʻonoʻo ai. ʻAʻole paʻa nā puka ʻeleʻele akā e hoʻoheheʻe ʻia i ka manawa, e hoʻopuka ana i ka radiation Hawking. Ke hāpai nei kēia i ka nīnau e pili ana i ka hopena o ka ʻike i komo i ka hana ʻana i kahi lua ʻeleʻele.

Ke kamaʻilio nā physicists e pili ana i ka ʻike, ʻaʻole lākou e pili ana i nā kaula o nā leka a i ʻole nā ​​helu. Hiki iā ia ke hoʻokomo i nā mokuʻāina quantum, nā moku i hoʻopaʻa ʻia, nā hōʻailona e hoʻokō nei i ka hopena, a me nā ana o ka entropy kino. Ana ʻo Entropy i ka helu o nā hoʻonohonoho kūpono o kahi ʻōnaehana quantum.

I ka hihia o ka ʻeleʻele, inā hāʻule ka ʻike, me he mea lā e nalowale mau loa ana. Eia nō naʻe, aia ka manaʻo e puka mai ka ʻike i ka wā e mahuka ai ka lua ʻeleʻele. Hoʻokumu ʻia kēia ma luna o ka manaʻo e mālama ʻia nā mea i hoʻopaʻa ʻia i kahi pilina huna ma ka ʻaoʻao o ka hanana hanana.

Akā ʻaʻole i hoʻoholo ʻia ka ʻike paradox ʻeleʻele. He mea pohihihi ka hopena o ka ʻike i loko o ka lua ʻeleʻele. ʻO ka ʻimi ʻana i kahi hoʻonā i kēia paradox kekahi o nā luʻi nui loa i ka physics.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, e like me ka General Relativity, ʻo nā mea a pau i hāʻule i loko o ka lua ʻeleʻele ua pau loa. Eia naʻe, hōʻike ka quantum physics e mālama mau ʻia ka ʻike a hoʻopaʻa ʻia i ka radiation e puka ana i ka wā e mahuʻi ai ka lua ʻeleʻele. ʻO kēia mea pohihihi i hoʻoholo ʻole ʻia, ʻike ʻia ʻo ka black hole information paradox, he kumuhana o ka noiʻi ikaika a me ka hoʻopaʻapaʻa ma ke kahua o ka physics.

