ʻO ka Miocene Fossils mua ma East Africa i hoʻomālamalama i ka mōʻaukala Evolutionary

ʻO kahi hui o nā mea noiʻi honua, me ka Geochronology and Geology Program o ka Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ua hana i kahi ʻike hoihoi ma East Africa. Ma kahi pepa i paʻi ʻia ma ka puke pai iScience, hōʻike ka hui i ka loaʻa ʻana o nā mōʻalihaku mammal Miocene mua ma ka Gorongosa National Park ma Mozambique, kahi kahua koʻikoʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o nā kaiaola o ʻApelika a me kona hopena i ka hanauna hominin.

ʻO ke aʻo ʻana, alakaʻi ʻia e Kauka Susana Carvalho mai ke Kulanui o Oxford, he ʻāpana ia o ka Paleo-Primate Project Gorongosa, kahi e manaʻo ai e pale i nā mea olaola a hāpai i ka hoʻomohala ʻana i ke kaiāulu kūloko. Ma waena o nā mea i ʻike ʻia e ka hui, ʻo ia nā niho mōʻalihaku mai ka wā Miocene, ka mea i hoʻopaʻa ʻia mai 5 a 23 miliona mau makahiki i hala aku nei a he hana koʻikoʻi i ke kumu o nā apes Aferika.

Eia kekahi, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻoholo i nā lā radiometric no ka hoʻokumu ʻana i ka honua i kapa ʻia ʻo Mazamba, hana hou i ka paleovegetation ma ka ʻāina e pili ana i ka pedogenic carbonates a me nā lāʻau mōʻalihaku, a wehewehe i nā mōʻalihaku like ʻole, me nā vertebrates moana a me nā invertebrates, nā mea kolo, nā mammals terrestrial, a me nā lāʻau mōʻalihaku mai. ka honua paleo kahakai. ʻO ka mea nui, ua ʻike lākou i kahi ʻano hou o ka hyrax nunui ma waena o 124 a me 153 kilokani.

Hāʻawi kēia haʻawina haʻahaʻa i nā ʻike koʻikoʻi i kahi ʻāina ʻApelika i ʻike ʻole ʻia ma mua. ʻO Mark Sier, he kanaka ʻepekema pili ma CENIEH a me kahi hoa Marie Sklodowska-Curie ma ke Kulanui ʻo Utrecht, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka noiʻi, me ka ʻōlelo ʻana, "Ua wehe kēia noiʻi i kahi hiʻohiʻona hou loa ma kahi ʻāina ʻApelika a hiki i kēia manawa, ʻaʻohe paleontologically." Ke noiʻi nei ʻo Sier i ka mana o nā pōʻai orbital i nā sediment ma East Africa ma ke ʻano o kāna papahana e hoʻomau nei.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka loaʻa ʻana o kēia mau mōʻalihaku Miocene ma East Africa e hāʻawi i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala evolutionary o ka ʻāina a hoʻomālamalama i nā kaʻina hana i hoʻokumu i nā kaiaola o ʻApelika a hoʻoikaika i ka hoʻomohala ʻana o nā hominins. ʻO ka noiʻi i hana ʻia ma ka Gorongosa National Park e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o nā haʻawina paleontological no nā hana mālama a me nā hana hoʻomohala kaiāulu.

