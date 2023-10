ʻO ke ao holoʻokoʻa: Hōʻike ʻia kahi palapala ʻāina pōʻai

Ua hana ʻo Illustrator Pablo Carlos Budassi i kahi palapala ʻāina puni honua e hōʻike ana i ka nui o ke ao holoʻokoʻa. Hōʻike ʻia kēia palapala ʻāina paʻakikī i ka ʻōnaehana solar ma kona kikowaena, me ka hōʻemi ʻana o ka unahi i nā ʻaoʻao o waho e hōʻike i nā hale mamao loa a nui loa i loko o ke ao holoʻokoʻa.

ʻAʻole nani wale ka hana ʻana a Budassi akā he mea hoʻomanaʻo hoʻi i ka ākea weliweli o ka cosmos. Ma ke kau ʻana i ka ʻōnaehana solar ma ke kikowaena, hōʻike ka palapala ʻāina i ko mākou kūlana i loko o ke ao holoʻokoʻa, e ʻae iā mākou e mahalo i ka nui a me ka nui o nā kino lani a me nā hale ma waho o ko mākou kaiāulu honua.

No ka poʻe i hoʻopio ʻia e ka hōʻike noʻeau a Budassi, aia nā hiʻohiʻona hou o ke ao holoʻokoʻa i loaʻa ma kāna pūnaewele. Hiki i nā malihini ke ʻimi i nā paʻi ʻē aʻe, nā pepa, a me nā huahana e hōʻike ana i kāna mau wehewehe noʻeau kūikawā o ka honua.

I ko mākou nānā ʻana i kēia palapala ʻāina pōʻai, hoʻomanaʻo ʻia ko mākou wahi haʻahaʻa i loko o ka uhi nui o ke ao holoʻokoʻa. Hoʻoulu ia i ka manaʻo kahaha a me ka hoihoi, e paipai iā mākou e ʻimi hou aku i ka hohonu o waho. Ma kēia akea nui, he nui nā mea kupanaha e kali nei i kā mākou ʻike ʻia, a ʻo ka palapala ʻāina ʻo Budassi he ʻīpuka i kēia huakaʻi honua.

Nā wehewehena:

- Ke ao ʻike ʻia: ʻO ka ʻāina o ke ao holoʻokoʻa i ʻike ʻia e mākou mai ka Honua, kaupalena ʻia e ka wikiwiki o ka mālamalama a me ka makahiki o ke ao holoʻokoʻa.

– Pūnaehana lā: He ʻōnaehana i loko o kahi hōkū, e like me ka Lā, a me nā hōkūhele, nā mahina, nā asteroids, a me nā kometa e ʻōpuni a puni ia.

