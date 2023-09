Ke ʻimi nei i nā makahiki mua o ke ao holoʻokoʻa: ʻIke ʻana i ka Cosmology a me nā hoʻokolohua Radio

ʻO Cynthia Chiang, he hoa kaukaʻi o ka physics ma ke Kulanui o McGill, ua huki mau ʻia e hana me kona mau lima. ʻO kēia makemake i alakaʻi iā ia i ke kahua o ka nānā ʻana i ka cosmology, kahi āna e aʻo ai i ke kumu a me ka hoʻomohala ʻana o ka cosmos ma o ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili i nā makahiki mua o ke ao holoʻokoʻa.

Ua hoʻomaka ka huakaʻi a Chiang i ka nānā ʻana i ka cosmology i kona kipa ʻana i kahi lab ma California Institute of Technology i kāna kaʻina noi kula puka. Ua hoʻopio koke ʻia ʻo ia e nā lako a me nā cryostats, a ʻike ʻo ia makemake ʻo ia e alualu i kēia kahua. Ma hope o ka pau ʻana o kāna kauka kauka, ua komo ʻo ia i ka hui ʻepekema o Planck telescope e aʻo i ka cosmic microwave background (CMB). Akā naʻe, makemake ʻo Chiang e hana ma ke kūkulu ʻana i kāna mea kani ponoʻī.

ʻOiai ʻo ia e noʻonoʻo ana i kāna mau ʻanuʻu aʻe, ua hoʻohana ʻo Chiang i hoʻokahi makahiki ma ka Pole Hema ma ke ʻano he ʻepekema hoʻoilo no ka South Pole Telescope. I kona wā ma laila, ua hoihoi ʻo ia i nā nalu lekiō honua a ua hoʻololi ʻo ia mai ke aʻo ʻana i nā microwave cosmic i nā nalu lekiō. Ke hoʻomau nei ʻo Chiang i ke kūkulu ʻana, ka hoʻohana ʻana, a me ka hana ʻana i nā mea kani e hiki ke ʻike i nā hōʻailona lekiō mai nā wā koʻikoʻi o ke ao holoʻokoʻa, ʻo ia hoʻi nā makahiki pōʻeleʻele a me ke kakahiaka nui.

ʻO nā makahiki pōʻeleʻele e pili ana i kahi manawa i haku mua ʻia ai ke ao holoʻokoʻa me ke kinoea hydrogen neutral. Ua puka iki ka wanaʻao Cosmic i ka wā i hoʻokumu ʻia ai nā hōkū mua. He mea paʻakikī kēia mau au e nānā, e koi ana i nā mea noiʻi e hele i nā wahi mamao o ka Honua e hōʻemi i ka hoʻopilikia ʻana mai ke koena o ka honua.

Manaʻo nā mea hana lima a Chiang e hopu i ka mālamalama mai ka puka mua ʻana o ka lā a me nā makahiki pōʻeleʻele ma mua o ia. I kēia manawa, hoʻokahi wale nō hui, i kapa ʻia ʻo EDGES, i hōʻike i nā ʻike ʻike mai ka wā o ka wanaʻao cosmic, akā pono nā hopena i ka hōʻoia a i ʻole ka hōʻole ʻana mai nā mea hana ʻē aʻe.

Ma kahi ninaninau me Quanta, kūkākūkā ʻo Chiang i kāna mau ʻike ma ka South Pole, nā kikoʻī o kāna hana i ka cosmology observational, a me ka hauʻoli o ka hoʻoponopono ʻana i nā mea pohihihi ma o ka noiʻi ʻepekema.

Nā wehewehena:

ʻO ka Cosmology Nānā: ʻO ke aʻo ʻana i ke kumu, ke ʻano, a me ka ulu ʻana o ke ao holoʻokoʻa ma o ka hōʻiliʻili ʻana a me ka nānā ʻana i nā ʻikepili nānā.

ʻO ke kāʻei ʻana o ka microwave Cosmic (CMB): Relic radiation mai ka Big Bang, i hoʻohana ʻia e aʻo i ke ao holoʻokoʻa.

Nā makahiki ʻeleʻele Cosmic: He wā i ke ao holoʻokoʻa i haku mua ʻia ke ao holoʻokoʻa me ke kinoea hydrogen kūʻokoʻa, ka hopena i ka lani ʻeleʻele me nā hōkū a me nā galaxies.

ʻO ke kakahiaka nui: ʻO ke au i hoʻomaka ai nā hōkū mua e hana, e hōʻailona ana i ka hopena o nā makahiki pouli. He ʻokoʻa kēia mau hōkū mua mai nā hōkū i ʻike ʻia ma ke ao holoʻokoʻa.

21 kenimika Laina: ʻO kahi lōʻihi hawewe lekiō i hoʻopuka ʻia e nā ʻātoma hydrogen, hiki ke hoʻohana ʻia e aʻo i nā wā like ʻole i ka mōʻaukala o ke ao holoʻokoʻa.

Sources:

Puna: Quanta Magazine

Puna kiʻi: Unsplash