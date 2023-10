Nā Honua Wai a me ka Hoʻokalakupua: He Nānā i loko o nā Moana Extraterrestrial

I kēia mau makahiki i hala iho nei, ua hoʻonui nui ʻia ka nānā ʻana o ka poʻe ʻepekema i ke aʻo ʻana i nā honua wai, nā kino lani me nā moana nui e uhi ana i ko lākou mau ʻili. Ke hoʻomālamalama nei kēia ʻano o ka moana kiʻi i ka hiki ke ola ma waho o ka Honua.

ʻO nā honua wai, e like me ka inoa e hōʻike nei, he exoplanets a i ʻole nā ​​mahina i haku nui ʻia i ka wai. ʻOiai ʻo ka Honua i kapa ʻia ʻo "Blue Planet" ma muli o kona uhi ʻana i ka moana nui, lawe nā honua wai i kēia manaʻo i ka mea kiʻekiʻe loa, me nā kai e uhi ana ma mua o 90% o ko lākou mau ʻili.

He mea nui ke aʻo ʻana i kēia mau honua wai no ka mea ʻo ka loaʻa ʻana o ka wai wai he mea nui ia no ke ola e like me kā mākou i ʻike ai. E ola ana ke ola ma ka Honua ma nā ʻano kaiaola like ʻole, mai ka hohonu o ko kākou moana a hiki i nā kaiaola wai piha. Me kēia noʻonoʻo, manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo nā kūlana like i ka honua wai hiki ke hoʻopaʻa i ke ola.

ʻO kekahi o nā ala mua i hoʻohana ʻia no ke aʻo ʻana i ka honua wai ma o ka ʻike mamao. Ma ke kālailai ʻana i ka mālamalama i ʻike ʻia a i hoʻokuʻu ʻia paha e kēia mau kino lani, hiki i nā ʻepekema ke ʻike i ka ʻike waiwai e pili ana i kā lākou haku mele ʻana, me ke ʻano o ka moana a me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe.

Eia hou, hoʻohana nā astronomers i nā ʻenehana e like me ka nānā ʻana i ka transit a me ka microlensing gravitational e ʻike i nā honua wai. ʻO kēia mau ʻano hana e pili ana i ka nānā ʻana i ka emi iki ʻana o ka mālamalama o ka hōkū i ka wā e hele ai ka honua a i ʻole ka mahina i mua ona. Ma ka nānā pono ʻana i kēia mau ʻike, hiki i nā ʻepekema ke ʻike i ke ʻano o nā honua wai.

ʻO ke aʻo ʻana i nā honua wai a me ka ʻike moana he māla e ulu wikiwiki ana e paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki nui no ka wehe ʻana i nā mea huna o ke ao holoʻokoʻa. Ma o kēia mau noiʻi ʻana, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike hohonu o ka hiki ke ola extraterrestrial a me nā kūlana e pono ai e ulu.

Nā Puna: Astro-ph.EP

Nā wehewehena:

- Nā Honua Wai: nā kino lani i haku nui ʻia me ka wai.

– Oceanography: ke aʻo ʻana i ke kai a me kona mau ʻano like ʻole.

Nā Puna: Astro-ph.EP