Ke wehe nei i nā mea pohihihi o Aurora: He pilina hoʻohiwahiwa ma waena o ka Honua a me ka Lā

Ke nānā aku nei ke kanaka me ka haʻalulu i ka hula ʻana o nā kala ʻulaʻula ma ka lani o ka pō, e hoʻolei ana i ka ʻālohilohi o ka honua. ʻO kēia hiʻohiʻona hoʻonani, i kapa ʻia ʻo auroras a i ʻole nā ​​kukui polar, e hoʻopio i nā puʻuwai o nā poʻe a puni ka honua. I kēia lā, hoʻomaka mākou i kahi huakaʻi e wehe i nā mea huna ma hope o kēia mau hiʻohiʻona nani o ke ʻano.

Hana ʻia ʻo Auroras i ka wā e hui ai nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia mai ka Lā me nā ʻātoma a me nā molekala i ka lewa o ka Honua. ʻO kēia mau ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia, e like me nā electrons a me nā protons, e hoʻoneʻe ʻia i ko mākou honua i ka wā o ka hū ʻana o ka lā e like me ka coronal mass ejections. I ko lākou komo ʻana i ke kahua mākēneki o ka Honua, hahai lākou i nā laina o ka ikaika i nā ʻāpana polar.

Ke komo nei kēia mau ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia i ka lewa, komo lākou i kahi hula nani me ka oxygen a me nā ʻātoma nitrogen. Hoʻopuka kēia hula i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka mālamalama hopu ma o ka hui ʻana ma waena o nā electrons a me nā ʻātoma. Hoʻopuka ka Oxygen i nā ʻano ʻōmaʻomaʻo a me ka ʻulaʻula, aʻo ka nitrogen e hoʻopuka i nā aka o ka poni a me ka uliuli. Hōʻike ʻia kēia mau waihoʻoluʻu kamahaʻo i nā hiʻohiʻona paʻakikī nani, me nā lipine kahe a me nā pale ʻālohilohi e lele ana ma ka lewa.

Nīnau: He aha ke kumu o ka aurora?

A: Hoʻokumu ʻia ʻo Auroras ma muli o nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia mai ka Lā e hui pū ana me nā ʻātoma a me nā molekala i ka lewa o ka Honua.

Nīnau: He aha nā kala e ʻike ʻia i nā aurora?

A: Hoʻopuka ka oxygen i nā ʻōmaʻomaʻo a me ka ʻulaʻula, aʻo ka nitrogen e hoʻopuka i nā aka o ka poni a me ka uliuli.

Nīnau: Ma hea e ʻike ʻia ai nā aurora?

A: Hiki ke ʻike ʻia ʻo Auroras ma kahi kokoke i nā ʻāpana polar, e like me ka Arctic a me Antarctic.

Nīnau: Pehea ka pinepine o nā aurora?

A: Hiki ke loaʻa nā Auroras i loko o ka makahiki, akā ʻoi aku ka maʻamau o ka nānā ʻana i ka wā o ka hana ikaika o ka lā.

Ke kū nei mākou ma lalo o ka lani lani, hoʻomanaʻo ʻia mākou i nā pilina paʻakikī ma waena o ko mākou honua a me ka Lā. He hōʻike ʻo Auroras i ka pilina pili ma waena o ke kahua magnetic o ka Honua a me nā ʻāpana ikaika mai ka Lā. Ua hoʻoulu ʻia kēia mau hōʻikeʻike hoʻohiwahiwa i ka mahalo a me ka hoihoi i ka mōʻaukala, e alakaʻi ana i ka hana ʻana i nā mea noʻeau, nā moʻolelo, a me ka mahalo nui i nā mea kupanaha o ko kākou honua kūlohelohe.

No laila, i ka manawa aʻe e ʻike ai ʻoe i kēia mea kupanaha, e noʻonoʻo i ka pilina o kā mākou honua a me ka nui o ka honua. Eʻae iāʻoe iho e laweʻia i kahi aupuni kahi e hui pū ai ka nani a me kaʻepekema, a kahi i weheʻia ai nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa.