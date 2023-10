Nā ʻike hou e pili ana i ka Rooster Self-Awareness: Ma waho aʻe o ka Hōʻike Mirror

ʻOi aku ka moa ma mua o nā mīkini hoʻomoe hua manu. ʻO kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi mai nā Kulanui o Bonn a me Bochum, me ka MSH Medical School Hamburg, e hōʻike ana e hiki i nā moa ke ʻike iā lākou iho i ke aniani. Eia naʻe, pili ka holomua o kēia ʻike ponoʻī i nā kūlana hoʻokolohua like ʻole. ʻAʻole ʻike wale kēia ʻike hoihoi i ka hiki ke noʻonoʻo o ka moa, akā, ʻoi aku ka nui o nā hopena no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻike pilikino i nā ʻano holoholona ʻē aʻe. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo PLOS ONE, hoʻohālikelike i ko mākou ʻike maʻamau i ka ʻano moa.

Ua hānau ʻia ka manaʻo o ka hana ʻana i nā hōʻike aniani i nā moa ma o ka hui pū ʻana ma waena o nā kānaka ʻepekema a me Prof. Dr. I ka ho'āʻo hōʻailona, ​​kau ʻia kahi kaha kala ma ke poʻo o ka holoholona i ʻike ʻia ma ke aniani wale nō. Inā ʻimi ka holoholona i ka wahi i kaha ʻia ma ka ʻike ʻana i kona noʻonoʻo ʻana, manaʻo ʻia ia he hōʻailona o ka ʻike iā ia iho. Eia naʻe, ʻaʻole hōʻike nā holoholona āpau i kēia ʻano, e hāpai ana i nā nīnau e pili ana i ka pono o ka hoʻāʻo.

No ka ʻimi ʻana i kahi ala e pili ana i ka kaiaola, ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi e hoʻohui i ka hōʻike aniani me ka ʻano kūlohelohe o nā moa. ʻIke ʻia nā moa i ka hoʻopuka ʻana i nā leo hoʻāla i ka wā e noho ana kahi mea ʻaihue, e ʻōlelo ana i ko lākou ʻano pili i ka pōʻino. Ua hoʻonohonoho ka poʻe noiʻi i kahi kahua hoʻāʻo a hoʻolālā i kahi kiʻi manu ma luna o hoʻokahi keʻena, e hoʻāʻo ana inā e hoʻopuka nā moa i nā leo hoʻāla i mua o ko lākou kiʻi i ʻike ʻia ma ka ʻaoʻao o ka mea hoʻoulu manu.

ʻO ka mea kupanaha, ua hōʻike nā hopena i ka liʻiliʻi o nā leo hoʻāla i hoʻokuʻu ʻia e nā moa i ka wā e hoʻohālikelike ai i kā lākou kiʻi aniani i hoʻohālikelike ʻia me kahi kikoʻī. Hōʻike kēia ua ʻike paha nā moa iā lākou iho i loko o ke aniani a hoʻomaopopo ʻo ia ʻaʻole he kikoʻī ke kiʻi i ʻike ʻia. Eia nō naʻe, koi ʻia ka noiʻi hou e hōʻoia i kēia wehewehe a e ʻimi i nā wehewehe ʻē aʻe.

Ke ho'āʻo nei kēia haʻawina i ka ʻike kuʻuna o ka moa ma ke ʻano he holoholona hoʻoikaika kino wale nō a hōʻike i ko lākou hiki ke ʻike iā ia iho. Ma ka nānā ʻana i ke ʻano o ka moa i loko o kahi pōʻaiapili pili kaiaola, ua hāʻawi nā mea noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hiki ke noʻonoʻo o kēia mau mea hoihoi. Wehe kēia i nā ala hou no ke aʻo ʻana i ka ʻike pilikino i nā holoholona ʻē aʻe a hoʻonui i ko mākou ʻike no ka ʻike ma mua o ke kanaka.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Q: He aha ka hōʻike aniani?

ʻO ka hōʻike aniani he ʻano hoʻokolohua maʻamau i hoʻohana ʻia e hoʻoholo inā hiki i nā holoholona ke ʻike iā lākou iho i loko o ke aniani, e hōʻike ana i ka ʻike pilikino. Ma kēia hoʻāʻo ʻana, hoʻopili ʻia kahi hōʻailona i ke kino o ka holoholona, ​​a ʻike ʻia kā lākou pane ʻana i ka māka i ka nānā ʻana i ko lākou noʻonoʻo ʻana i ke aniani.

Nīnau: He aha ka hōʻike ʻana o ka moa?

ʻO ke aʻo ʻana o ka moa i mālama ʻia e nā mea noiʻi ma nā Kulanui o Bonn a me Bochum i hōʻike i nā hōʻike e hiki i nā moa ke ʻike iā lākou iho i ke aniani. Eia nō naʻe, ua liʻiliʻi nā leo hoʻāla i ka wā i hoʻohālikelike ʻia me kā lākou kiʻi aniani i hoʻohālikelike ʻia me kahi ʻokoʻa, e manaʻo ana he pono nā noiʻi hou e wehewehe i ko lākou ʻike ponoʻī.

N: No ke aha he mea nui ka haʻawina?

Hoʻopiʻi kēia haʻawina i ka manaʻo maʻamau he mau holoholona maʻalahi ka moa a hōʻike i ko lākou hiki ke ʻike iā ia iho. Ma ka ʻimi ʻana i ka ʻano moa i loko o ka pōʻaiapili pili kaiaola, wehe ka haʻawina i nā ala hou no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻike ponoʻī i nā holoholona a me ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike no ka ʻike ma mua o ke kanaka.