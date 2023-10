ʻO ka hopena waiwai o CU Boulder ma Colorado i hōʻea i $ 4.3 biliona

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e ka Business Research Division o CU Boulder's Leeds School of Business ua loaʻa i ke kulanui kahi hopena waiwai nui ma ka mokuʻāina o Colorado, ʻo ia ka huina o $4.3 biliona i ka makahiki kālā 2022–23. He hoʻonui kēia mai $3.3 biliona i ka makahiki i hala.

Ua nānā ka haʻawina i nā kumu like ʻole i kōkua i ka hopena waiwai o CU Boulder. Ua hoʻohana ke kulanui i ka huina o 19,189 kumu, nā limahana, a me nā haumāna, me ka hui pū ʻana o ka uku a me nā lilo o $1.1 biliona. Ua hoʻokumu kēia hana i kahi hopena hoʻokele waiwai o $1.8 biliona, ʻaʻole pili wale i nā uku akā ʻo ka hoʻolilo ʻana o ke kulanui i nā waiwai a me nā lawelawe mai nā mea kūʻai aku kūloko.

Eia kekahi, ʻo ka hopena o ka CU Boulder a i hoʻokomo ʻia, ka hopena o ka noiʻi a me ka hoʻololi ʻana i ka ʻenehana, maʻalahi ka ulu ʻana o ka ʻoihana a me ka hana ʻana i ka hana, e alakaʻi ana i ka hopena o $ 2.5 biliona. ʻO nā kumu e like me ka inflation, hoʻonui i nā lilo hana, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka ʻikepili me nā hoʻolimalima kikoʻī i hāʻawi ʻia iā Colorado i kōkua i ka hoʻonui ʻana i ka hopena waiwai. ʻO ke kūlana o CU Boulder ʻo ia ka mea hoʻokele waiwai nui loa i ka ʻāpana helu helu nui o Boulder e hōʻike ana i kona koʻikoʻi i ka hoʻokele waiwai kūloko.

Eia hou, ua ʻike ʻia ka noiʻi ʻana ua loaʻa nā kālā noiʻi a CU Boulder i $ 643 miliona, e loaʻa ana kahi haʻawina waiwai o $1.2 biliona. Ua hiki i ka $777 miliona ka hoʻolimalima ʻana o nā haumāna kula ʻole a me nā malihini kipa ma ka mokuʻāina, e pili ana i nā lilo no ka hoʻolimalima, nā mea kūʻai, ka lawe ʻana, ka mālama keiki, ka leʻaleʻa, a me ka mālama ola kino.

ʻO ka hoʻolilo pololei ʻana o CU Boulder i ka makahiki kālā i manaʻo ʻia he $700 miliona, ʻo ia hoʻi nā koina i hoʻopaʻa ʻia no nā papahana kūkulu. ʻO ka mea nui, ʻo ka Hellems Arts and Sciences a me Mary Rippon Outdoor Theatre i hana hou ʻia ma waena o nā papahana nui loa ma CU Boulder.

I ka noʻonoʻo ʻana i ka hopena o ka hoʻokele waiwai holoʻokoʻa o nā pā kula āpau a me nā halemai pili o ka ʻōnaehana University of Colorado, ua hōʻea ka hopena a puni ka mokuʻāina i $17.2 biliona i ka makahiki kālā 2022-23, e kākoʻo ana i ka huina o 98,175 mau hana ma ka Boulder, Denver. , a me nā wahi kaona nui o Colorado Springs.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ka haʻawina i ka hopena o nā alumni, nā mea hoʻomaha, nā haʻuki, a i ʻole ka hoʻololi ʻenehana. Eia naʻe, hōʻike kēia mau ʻike i ka hāʻawi nui ʻana o CU Boulder i ka hoʻokele waiwai o ka mokuʻāina a me ka maikaʻi o ke ola.

Sources:

– Mahele Noiʻi Pāʻoihana o ke Kula ʻoihana ʻo CU Boulder's Leeds