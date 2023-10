Ka hopena o ka enuhe honua i ka hoʻoulu ʻana o ka lepo

I loko o kahi noiʻi hou, ua noiʻi nā mea noiʻi ma ke Kulanui ʻo Stanford i ke kuleana o ka ʻaneʻi honua i nā kaʻina hana ʻino lepo. Ua ʻike ʻia ka ʻiʻo honua no ko lākou hiki ke wāwahi i nā mea ola a me nā ʻōpala sediment, i mea waiwai no ka mahi ʻana a me ka compost. Wahi a Adrian Wackett, he haumāna kauka ʻepekema ʻāina ma Stanford, ʻai nā ilo honua i nā ʻōpala lepo a mālama i nā mea nui loa i loko o kā lākou gizzards, e kōkua ana i ka haki ʻana o ka lepo a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā meaʻai.

Eia nō naʻe, ʻoiai hiki ke hoʻopōmaikaʻi ʻia nā ilo honua i nā kaiapuni i hoʻomalu ʻia, hiki iā lākou ke hoʻoweliweli ke hoʻokomo ʻia i loko o nā kaiaola kūlohelohe. Hiki i kā lākou mau hana ke hoʻopili i nā kaʻina hana lepo, e like me ka paʻa ʻana o nā mea olaola a me nā meaʻai, a me ka infiltration wai a me nā hopena kemika. Hoʻohui hou, hāʻawi nā ilo honua i ke kalapona kalapona ma ka wāwahi ʻana i nā mea kūlohelohe a hoʻokuʻu i ka carbon dioxide i ka lewa.

Ua alakaʻi ka hui noiʻi i kā lākou noiʻi ʻana ma ka nahele ʻāina ʻo El Yunque ma Puerto Rico, e nānā ana i nā loli o ka nui o ka sediment i loko o ke kolamu lepo kahi i loaʻa ai nā ilo honua. Ua ʻike lākou he liʻiliʻi liʻiliʻi ka nui o nā ʻāpana median i nā wahi me ka lua i ka lepo, e hōʻike ana i ka hopena nui i ke ʻano o ka lepo. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā hua quartz i loko o ka worm-bioturbation zone ma kahi o 50% ka liʻiliʻi ma mua o ka poʻe ʻaʻole hana ilo.

ʻO kēia haʻawina ʻo ia ka mea noiʻi mua i ka haki ʻana o ka silica i hoʻokomo ʻia i ka ilo ma ka lepo. Ua manaʻo ka poʻe noiʻi e hāʻawi nā ilo honua ma kahi o 2% o ka nui o ka ea ma nā ʻāina ʻo El Yunque. Eia nō naʻe, manaʻo ʻia kēia he manaʻo conservative, no ka mea, ʻoi aku ka nui o ka elo honua ma mua o ka manaʻo mua.

ʻO ka hoʻolaha ʻana o nā ilo honua i nā ʻāina hou e hiki ke alakaʻi i ka piʻi ʻana o ka piʻi ʻana. Ua ʻike ʻia nā enuhe e komo ana i nā nahele latitu ʻākau i ka wā kahiko i ka ilo ʻole. Ua aʻo ka hui i nā moʻolelo lepo ma Alaska, Minnesota, Finland, a me Suedena, me ka nānā ʻana i ka hoʻololi ʻana i ka nui o ka nui o nā ʻāpana ʻāpana i nā wahi i hoʻouka ʻia e nā ilo honua.

ʻOiai hiki ke hoʻololi liʻiliʻi nā elo honua, ʻoi aku ka nui o ka hopena kumulative o ka hana ʻana o ka lepo i ka ʻino o ka lepo. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka elo honua i ka hoʻoikaika ʻana o ka ʻāina i ka wānana a me ka mālama ʻana i nā kaʻina hana lepo ma nā ʻano kaiaola.

