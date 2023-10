Loaʻa ʻia ka mea pohihihi i loko o ka manaʻo o ka Lava Sparks Kahiko o ka Leakage kumu o ka Honua

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike pohihihi ma hope o ka ʻike ʻana i kahi mea pohihihi i loko o ka pele kahiko, e alakaʻi ana i nā manaʻo e kahe ana ke kumu o ka Honua. Ua hōʻike ʻia kahi haʻawina o ka pele he 62 miliona mau makahiki ma ka mokupuni ʻo Baffin ma ka pae ʻāina ʻo Arctic Archipelago o Kanada. ʻO nā mea i loaʻa, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature, ua hoʻāla i ka hoʻopaʻapaʻa ikaika ma waena o nā mea noiʻi a me nā loea.

ʻO ka hui noiʻi, i hui pū ʻia me nā geochemists mai ka Woods Hole Oceanographic Institution a me ka California Institute of Technology, i hōʻiliʻili i nā heluhelu mai nā kahe pele kahiko o Baffin Island. Ua ʻike lākou aia ka nui o ka ʻāina i nā ratio kiʻekiʻe o ka helium-3, helium-4, a me kekahi isotope i loaʻa i nā pōhaku lua pele honua. He mea nui kēia, no ka mea, he mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o nā pae kiʻekiʻe o ka helium-3 ma kahi kahua ʻaʻole astronomical.

He kakaikahi loa ka Helium-3 ma muli o kona ʻano. Ke piʻi ʻo ia i ka ʻilikai, pakele ʻo ia i ka lewa a hemo i ka lewa. No laila, inā ʻike ʻia ka helium-3 ma luna o ka ʻili, aia paha ia mai ke kumu o ka Honua. Hiki i kēia ʻike ke hāʻawi i nā hiʻohiʻona kino o nā mea koʻikoʻi, e hoʻopiʻi ana i ka ʻike mua i hoʻopaʻa ʻia ke poʻo o ka Honua.

He nui ka hopena o kēia ʻike. Hiki i nā kānaka ʻepekema ke aʻo i nā mea koʻikoʻi ma nā ʻano i hiki ʻole ke hoʻopaʻa ʻia inā hiki ke hoʻopaʻa ʻia ke kahe maoli ka mea mai ke kumu. ʻO ka hiki ʻana o ka helium-3 primordial hiki ke paʻa i nā mea huna e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou honua i hiki ʻole ke loaʻa ma o nā ala ʻē aʻe. Hōʻike kēia hōʻike e ʻoi aku ka ikaika o ka Honua hohonu ma mua o ka mea i ʻike mua ʻia, e hoʻohuli ana i nā manaʻo maʻamau o ka hoʻokaʻawale geochemical ma waena o ke kumu a me nā papa ʻē aʻe o ko kākou honua.

Ua kapa ʻo Forrest Horton, he kanaka geochemist ma Woods Hole Oceanographic Institution, i ka mea i ʻike ʻia he "hauʻoli" a ʻoi aku ka nui o nā hana e hana ʻia. Ua hoʻonui ka haʻawina i nā nīnau ma mua o ka pane ʻana, e wehe ana i nā ala hou no ka noiʻi ʻana i ke kumu o ka Honua. Ua hāʻawi ʻia nā hōʻike hou aʻe o ka leakage kumu i loko o ka hōʻike a ka poʻe ʻepekema i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature.

ʻO ka holoʻokoʻa, ua hoʻohālikelike kēia ʻike ʻike honua i ka ʻike e pili ana i ke kumu o ka Honua a hāʻawi i kahi manawa no ka poʻe ʻepekema e ʻimi i ka mea kumu ma nā ʻano like ʻole. Hiki i nā hopena o kēia noiʻi ke hoʻololi i ko mākou ʻike i ka hoʻokumu ʻana a me ka dynamics o kā mākou honua.

