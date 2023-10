ʻO ke koʻikoʻi o ka hau hau a me nā kōkua huki no ka pale ʻana i ka pahee a me ka hāʻule

ʻO ka hoʻoilo ka paʻakikī o ka hana ʻana i nā ʻili pahee ma muli o ka hau a me ka hau. Inā hoʻokele ʻoe i kahi hui e hakakā nei me ka pilikia mau o nā paheʻe a hāʻule i kēia kau, he mea koʻikoʻi ia e ʻimi i kahi hopena e hōʻoia ai i ka palekana o kāu mau limahana. ʻO kekahi o ia ʻano hoʻonā e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā cleats hau a me nā mea traction.

ʻO nā cleats hau a me nā mea kōkua traction ʻē aʻe he mau mea hana kipi e hāʻawi i nā poʻe me ka hoʻonui ʻia ma lalo o ka wāwae. Ma ka pale pono ʻana i ka pilikia o ka paheʻe ʻana a me ka hāʻule ʻana, kōkua kēia mau mea hana e hōʻemi i ka ʻeha.

He mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano ʻokoʻa o ka hau hau a me nā mea kōkua huki. Loaʻa nā koho like ʻole, i hoʻolālā ʻia kēlā me kēia mea e kūpono i nā kaiapuni a me nā pono like ʻole. Mai nā kāʻei kaula a hiki i nā kāmaʻa i hoʻopaʻa ʻia i hoʻopaʻa ʻia, he mea nui e koho i ka hopena kūpono no kāu mau koi kikoʻī.

NPP:

Nīnau: He aha nā hau hau a me nā mea kōkua huki?

A: He mau mea paahana ka hau hau a me na mea hoohihia no ka hoonui ana i ka hili ma lalo o ka wawae, e hoemi ana i ka pilikia o ka pahee a haule ma na wahi hau a pahee paha.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka hau hau?

A: He mea koʻikoʻi ka hau hau no ka mea e pale ana lākou i ka pilikia o ka paheʻe ʻana a hāʻule i ka hau a i ʻole ka hau, no laila e hōʻemi ana i ka pōʻino.

Nīnau: He aha nā ʻano o nā mea kōkua traction i loaʻa?

A: Loaʻa nā ʻano mea kōkua traction, e komo pū me nā kaula strap-on, nā kāmaʻa studded, a me nā koho i hoʻopili pono ʻia.

Nīnau: Pehea wau e koho ai i ka hau hau kūpono?

A: ʻO ke koho ʻana i nā ʻāpana hau kūpono e pili ana i nā mea e like me ke kaiapuni a me nā koi kikoʻī. E noʻonoʻo i nā kūlana o ka ʻili, ka lōʻihi, a me ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana i kāu koho.

Nīnau: Ma hea e loaʻa ai iaʻu ka ʻike hou aku e pili ana i ka hau hau?

A: No ka ʻike kikoʻī hou aku e pili ana i nā ʻoki hau a me nā mea kōkua traction, e nīnau i nā loea ʻoihana a i ʻole e kipa i nā kumu kaulana e like me nā pūnaewele lako palekana a i ʻole nā ​​hui palekana hana.

E hoʻomanaʻo, ʻo ka hoʻokumu ʻana i ka palekana o kāu mau limahana e lilo i mea hopohopo nui. ʻO ka hoʻokomo kālā ʻana i nā ʻoki hau a me nā mea kōkua traction he mea hana e hiki ai ke pale i ka pahee a hāʻule i ka wā hau. Ma ka hoʻolako ʻana iā ʻoe iho me ka ʻike a me ka hoʻomaopopo ʻana i nā koho like ʻole i loaʻa, hiki iā ʻoe ke hoʻoholo i ka ʻike e hōʻoiaʻiʻo ai i ka maikaʻi o kāu poʻe hana, ʻoiai i nā kūlana hoʻoilo paʻakikī.