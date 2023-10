Nā hopena o ka lewa o ka honua i ka ʻimi ʻana i ke ola ma ke ao holoʻokoʻa

Ma ke kahua o ka astrobiology, ʻike pinepine ka poʻe ʻepekema i ka Honua ma ke ʻano he kumu hoʻohālike no ka hoʻomaopopo ʻana i nā hiki ke ola i ke ao holoʻokoʻa. ʻO nā analogs honua, nā hōkūhele e like me kā mākou ponoʻī ma ke ʻano o ka noho ʻana a me ka hoʻokumu ʻana o ka lewa, he mea hoihoi loa. Eia naʻe, ua ulu nui ka lewa o ka Honua i ka manawa, no laila pono e hoʻomaopopo i kona wā i hala i mea e ʻimi maikaʻi ai i nā hōʻailona o ke ola ma nā honua ʻē aʻe.

ʻO ka Phanerozoic Eon, ka mea i hala i ka 500 miliona mau makahiki i hala, he hana koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana o ka lewa honua a me ka puka ʻana o nā ʻano ʻano like ʻole. Ua ʻike kēia manawa i ka piʻi ʻana o ka oxygen a me ka ulu ʻana o nā holoholona, ​​nā mea kanu ʻāina, a me nā dinosaurs. Eia naʻe, ʻaʻole ʻike nā ʻano hana i kēia manawa no ka ʻimi ʻana i nā hōʻailona o ke ola ma nā exoplanets i nā loli o ka lewa o ka Honua i ka manawa.

No ka hoʻopili ʻana i kēia āpau, ua hana kahi hui o nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Cornell i kahi hoʻohālikelike o ka lewa o ka Honua i ka wā o ka Phanerozoic Eon. Alakaʻi ʻia e Rebecca Payne lāua ʻo Lisa Kaltenegger, ua manaʻo ka hui e hāʻawi i kahi mea hana no ka hoʻolālā ʻana a me ka wehewehe ʻana i nā ʻike o nā lewa exoplanet. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka lewa o ka Honua i nā manawa like ʻole, hiki i ka poʻe astronomers ke hoʻomaopopo maikaʻi i nā pahuhopu hoʻohiki no ka ʻimi ʻana i ke ola.

Ke hoʻololi nei ke aʻo ʻana o nā exoplanets mai ka ʻike ʻana i ka hōʻike ʻana, i kōkua ʻia e nā telescopes kiʻekiʻe e hiki ke kiʻi pololei i ka spectra mai nā lewa exoplanet. Ma o nā ʻenehana e like me ke kiʻi pololei a me ka hoʻoili ʻana i ka spectra analysis, hiki i nā astronomers ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i ka haku ʻana o nā lewa exoplanet. ʻO ka James Webb Space Telescope e hiki mai ana e manaʻo ʻia e hāʻawi i ka ʻike kikoʻī hou aku.

ʻOiai ua ʻike ʻia a ʻike ʻia ka nui o nā exoplanets, aia ka nele o nā analogs Earth ma nā pae like ʻole o ka evolution atmospheric evolution. ʻO ka Phanerozoic Eon, ʻoi aku ka hoihoi ma muli o kāna mau hanana nui i ke ola honua. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka spectra transmission i hana ʻia e ka lewa o ka honua, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻoholo i kona haku ʻana a me ke ʻano o nā hōʻailona o ke ola.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o ka lewa honua hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai e alakaʻi i ka ʻimi ʻana i ke ola ma nā exoplanets. Ma ka ʻike ʻana i nā analike o ka Honua ma nā pae like ʻole o ka hoʻomohala ʻana i ka lewa, hiki i nā ʻepekema ke hōʻemi i nā pahuhopu i ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial.

