Loaʻa nā ʻEleʻele ma kahi kokoke i ka Honua

Ua hōʻike ʻia kahi ʻike hou i ka loaʻa ʻana o nā lua ʻeleʻele ma kahi mamao kokoke loa i ka Honua. ʻO ka Hyades Star Cluster, aia ma kahi o 153 mau makahiki māmā, ua ʻike ʻia he hale ʻelua a ʻekolu paha ʻeleʻele. ʻAʻole like me nā mea i ʻike mua ʻia, aia kēia mau lua ʻeleʻele i loko o kahi puʻupuʻu i ʻike ʻia e ka maka ʻōlohelohe mai ka lani ʻeleʻele.

Ua uhi pinepine ʻia ka Hyades Star Cluster e kona hoalauna kaulana, ʻo Pleiades. Eia naʻe, ʻo ka Hyades ka hui hōkū kokoke loa i ka Honua. Ua ʻoi aku ka lōʻihi o ka nānā ʻana i nā lua ʻeleʻele, ʻo Gaia BH1 ka mea paʻa moʻolelo i kēia manawa, aia ma kahi o 1,600 mau makahiki māmā.

ʻO ka loaʻa ʻana o nā lua ʻeleʻele i loko o ka puʻupuʻu Hyades i loaʻa ma muli o ke ana pololei ʻana o nā wahi a me nā neʻe ʻana o nā hōkū o ka hui. Ua hoʻohana ʻia nā hiʻohiʻona kamepiula e hana hou i ka puʻunaue ʻana o nā hōkū a puni ke kikowaena o ka puʻupuʻu, a ua loaʻa nā pāʻani maikaʻi loa ke hoʻokomo ʻia ʻelua a ʻekolu mau puka ʻeleʻele.

He mau manaʻo koʻikoʻi ko kēia nānā ʻana no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o nā pūʻulu hōkū a me kā lākou hāʻawi ʻana i nā kumu nalu gravity. Hāʻawi pū ia i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o ka loaʻa ʻana o nā lua ʻeleʻele e pili ana i ka dynamics o nā pūʻulu hōkū.

ʻO ka hapa nui o ka ʻimi ʻana i nā lua ʻeleʻele ke nānā aku nei i nā puʻupuʻu puni honua i loko o ka halo o ka Milky Way, akā ʻo kēia ʻike ʻana e hōʻike ana i nā hui hāmama e like me nā Hyades, kahi kokoke loa i ka Honua, hāʻawi i nā manawa hoihoi no ke aʻo hou ʻana.

Ua paʻi ʻia nā ʻike o kēia noiʻi ma ka Monthly Notice of the Royal Astronomical Society.

Sources:

- Nā hoʻolaha mahina o ka Royal Astronomical Society