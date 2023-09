He Paʻi Hou i ka Pilikia Triangle Heilbronn

Ua hana ka poʻe noiʻi i kahi hōʻailona koʻikoʻi i ka pilikia Heilbronn triangle, he puʻupuʻu makemakika i hoʻopilikia i ka poʻe makemakika no nā makahiki. ʻO ka pilikia e pili ana i ka hoʻoholo ʻana i ka nui o ka huinakolu liʻiliʻi loa i hiki ke hana ʻia e kahi hui o nā kiko i loko o kahi huinahā.

ʻO ka pilikia huinakolu Heilbronn i noi mua ʻia e ka mea makemakika Kelemania ʻo Hans Heilbronn i ka hopena o nā makahiki 1940. Mai ia manawa, ua lohi ka holomua o ka pilikia, me ka ʻole o nā holomua nui mai ka makahiki 1980. Eia naʻe, i ka mahina o Mei o kēia makahiki, ua hoʻolaha nā mea makemakika ʻekolu - ʻo Alex Cohen, Cosmin Pohoata, a me Dmitrii Zakharov - i kahi pāpale hou i ka nui o ka triangle liʻiliʻi loa.

Ua hiki mai ka holomua ma hope o ka hāʻule ʻana o Cohen i kahi loiloi kahiko o ka pilikia Heilbronn triangle na Klaus Roth. Ua ʻike ʻo ia e hiki ke hoʻopili ʻia nā manaʻo o Roth i nā manaʻo a kona kākāʻōlelo, ʻo Larry Guth, i kūkākūkā ai ma kahi hālāwai hui heluhelu. Ua ʻike ʻo Cohen ma hope ua hana pū ʻo Pohoata lāua ʻo Zakharov i ka pilikia a ua hana like lākou.

Ua hui pū nā mea noiʻi a, ma hope o ʻehiku mau mahina, hana lākou i kā lākou holomua. Hōʻike kā lākou pepa i nā wahi hou o ka makemakika a ua manaʻo ʻia e hoʻoulu hou i ka holomua ma ka pilikia Heilbronn triangle. He mea koʻikoʻi ka hopena no ka mea e hoʻohaʻahaʻa i ka palena o luna no ka nui o ka huinakolu liʻiliʻi, i hoʻomau ʻole ʻia no nā makahiki he ʻehā.

He mau pilina ka pilikia o ka huinakolu Heilbronn i nā ʻāpana ʻē aʻe o ka makemakika, e like me ka hui ʻana i nā ʻano, ka manaʻo helu, a me ka nānā ʻana iā Fourier. ʻO ka pilikia e pili ana i ka hoʻonohonoho ʻana i nā kiko i loko o kahi huinahā e hoʻonui i ka nui o ka huinakolu liʻiliʻi loa. ʻOiai he mea maʻalahi ka hōʻike ʻana ʻaʻole hiki i ka huinakolu liʻiliʻi ke loaʻa kahi ʻāpana i ʻoi aku ka nui ma mua o 1/(n-2), ua kuhi ʻo Heilbronn ua ​​ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka palena.

ʻOiai ʻaʻole i ʻike ka poʻe noiʻi i ka triangle liʻiliʻi loa, ʻo kā lākou holomua e hōʻike ana i kahi holomua nui i ko mākou ʻike i ka pilikia. Manaʻo ʻia e alakaʻi kēia holomua hou i ka holomua hou a hoʻoulu i ka renaissance i ke aʻo ʻana i ka pilikia Heilbronn triangle.

