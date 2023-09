Hiki i nā ʻiole ke aʻo i kahi mele hou?

No nā makahiki, manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo nā mele ʻiole he ʻano maoli a paʻa. Eia nō naʻe, i ka makahiki 2012, ua hana kahi hui o nā neurobiologists ma Duke University i kahi hoʻokolohua e hoʻāʻo ai i kēia manaʻo. Ua kuli nā mea noiʻi i ʻelima mau ʻiole a hoʻohālikelike i kā lākou mele me nā ʻiole lohe. Ua ʻike lākou ua hoʻohaʻahaʻa a ʻike ʻole ʻia nā mele o nā ʻiole kuli, e hōʻike ana he mea koʻikoʻi ka hiki ke lohe iā ia iho a me nā poʻe ʻē aʻe i ke mele a ka ʻiole.

Hāʻawi kēia hoʻokolohua i nā hōʻailona i ke kumu o ka ʻōlelo, i manaʻo ʻia he "pilikia paʻakikī loa i ka ʻepekema." ʻOiai ua ʻike ʻia ke aʻo ʻana i ka leo ma nā ʻano like me nā manu mele a me nā koholā, ua manaʻo nā kānaka ʻepekema ʻaʻole pili kēia mau mana i ka ʻōlelo kanaka. ʻO ka loaʻa ʻana o ke aʻo ʻana i ka leo i nā ʻiole i manaʻo ʻia e hiki ke ʻike i ka mana koʻikoʻi ʻōlelo ma kahi hoʻomau.

ʻO nā ʻike ʻē aʻe ua hoʻopiʻi hou i ka laina ma waena o ke kamaʻilio kanaka a me nā holoholona. Ua aʻo ʻia nā honu nāna e hoʻopuka a pane aku i nā leo, nā ʻākoʻa koʻa hiki ke lohe i nā aʻa olakino, a me nā mea kanu hiki ke ʻike i nā kani. Hōʻike kēia mau ʻike e ʻike ʻia ka manaʻo a me ka manaʻo i nā leo kanaka ʻole, e kuhikuhi ana i ka puka ʻana mai o nā ʻano lula ma ka ʻōlelo.

No nā kenekulia, ua ʻike ʻia ka ʻōlelo ma ke ʻano he ʻano kūʻokoʻa o ke kanaka, e hoʻokaʻawale iā mākou mai nā ʻano ʻano ʻē aʻe. Ua ʻāpono kēia manaʻoʻiʻo i ko mākou noho aliʻi ʻana ma luna o nā holoholona a lilo i mea pohihihi ka loina o ka ʻōlelo. Eia nō naʻe, manaʻo ka poʻe loea i ka linguistic, biology, a me ka ʻepekema cognitive i kēia manawa ua kaʻana like ka ʻōlelo i nā ʻano like ʻole, e hoʻomālamalama ana i ke ola o loko o nā holoholona a me kā mākou moʻolelo evolutionary.

Puna: Ka Nūhou ʻo New York

Nā wehewehena:

- Ke aʻo leo: ʻO ka hiki ke aʻo a hana i nā kani ma o ka hoʻohālike a me ka hoʻomaʻamaʻa.

- Sonogram: He hiʻohiʻona ʻike o ke kani, e hōʻike ana i ka pinepine a me ka ikaika o nā ʻāpana like ʻole.

- Neurobiologist: He kanaka ʻepekema e aʻo ana i ka ʻōnaehana nerve a me kona pilina me ka ʻano.

– Nā Cetaceans: Nā momi kai, me nā iʻa a me nā koholā.

- Pinnipeds: nā mammals moana, me nā sila a me nā liona kai.

- Forebrains: ʻO ka ʻaoʻao mua o ka lolo, kuleana no nā hana cognitive kiʻekiʻe.

– Ke alahaka ʻāina i lalo: He pilina ʻāina ma waena o ʻelua mau ʻāina i lalo o ke kai ma muli o ka piʻi ʻana o ka ʻilikai.