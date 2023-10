ʻO ka piʻi ʻana o ka lepo i ka lewa e hoʻāla ai i nā hopohopo e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau

Ua piʻi aʻe ka nui o ka lepo i ka lewa o ka honua i 2022, e like me ka United Nations 'World Meteorological Organization (WMO). Ua kāhea ka hui no ka noiʻi hou ʻana i ka pilina ma waena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka piʻi ʻana o nā wahi wela o ke one. ʻO ka piʻi ʻana o ka lepo e pili ana i ka hoʻonui ʻia ʻana mai nā wahi e like me ke komohana-waena o ʻApelika, ka Arabian Peninsula, ka Iranian Plateau, a me ke komohana ʻākau o Kina.

Ua hoʻokūpaʻa ʻo WMO Chief Petteri Taalas i ka hopena o nā hana a ke kanaka i ke one a me ka ʻino lepo. ʻO ke kiʻekiʻe o ka mahana, ka maloʻo, a me ka hoʻonui ʻana i ka evaporation ka hopena o ka lepo haʻahaʻa, i hui pū ʻia me ka hoʻokele ʻāina maikaʻi ʻole, kōkua i ka hoʻonui pinepine ʻana i ke one a me ka ʻino lepo. Ua nānā ka hōʻike makahiki WMO i ka hanana a me nā pōʻino o nā ʻino lepo, e hōʻike ana i ko lākou hopena i ke kaiāulu.

Ua hōʻike ʻia ka hōʻike ʻo ka awelika honua o ka nui o ka lepo lepo i ka makahiki 2022 i ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o 2021. I ka makahiki 2021, ʻo ka helu he 13.5 micrograms i kēlā me kēia cubic mika, ʻoiai ma 2022, ua piʻi aʻe i 13.8 micrograms no cubic mika. Ua hoʻopaʻa ʻia ka ʻāina ʻo Bodele ma Chad i ka helu kiʻekiʻe o ka lepo i manaʻo ʻia i kēlā me kēia makahiki, mai 900 a 1,200 micrograms no ka mika cubic. Ma ka ʻaoʻao hema, ʻo ke kikowaena o Australia a me ke kahakai komohana o ʻApelika Hema ka mea kiʻekiʻe loa, mai 200 a 300 micrograms no ka cubic mika.

Loaʻa i nā ʻino ʻino nā hopena lōʻihi, e hāʻawi ana i ka pōʻeleʻele a me ka maikaʻi o ka ea. Ua hōʻike ka hōʻike ma kahi o 2,000 miliona tonnes o ka lepo e komo i ka lewa i kēlā me kēia makahiki, e pili ana i nā ʻekekele, nā kaiaola, ke aniau, a me ke aniau, ʻoiai ma nā wahi he mau kaukani kilomika ka mamao. ʻOiai he kuleana ko nā kaʻina hana kūlohelohe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokele wai a me ka ʻāina.

Ua hōʻike ʻia ka bulletin i ʻekolu mau hanana nui i ka makahiki 2022, e komo pū ana me kahi "puʻu lepo maikaʻi loa" mai ʻApelika ʻĀkau ma luna o Sepania a me Pokukala, i ʻoi aku ma mua o nā lula o ka maikaʻi o ka ea o ʻEulopa. Ua hiki mai kekahi ino lepo nui ma ka Hikina Waena, e hoemi ana i ka ike ma ka aina. Eia kekahi, ua hoʻopilikia ka ʻāina mahiʻai i nā hana mahiʻai ma ka hikina o ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Ua koʻikoʻi ʻo Taalas i ke koʻikoʻi o ka hoʻoponopono ʻana i nā hopena o ke one a me ka ʻino lepo i ke olakino, ka halihali, a me ka mahiʻai. Ua kāhea ka bulletin no ka noiʻi hou ʻana i ka pilina ma waena o nā ʻino lepo a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ʻoiai ʻaʻole i ʻike nui ʻia kēia wahi. Manaʻo ka WMO e hoʻokumu i nā ʻōnaehana hoʻomaka mua o ka pōʻino ma ka honua holoʻokoʻa i loko o ʻehā mau makahiki e hoʻēmi i nā hopena ʻino o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, me nā ʻino lepo.