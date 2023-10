Hōʻike ʻia ka noiʻi hou ʻana i ka hoʻopau ʻia ʻana o ka hapa nui o nā kohola Fin ma ka Hikina ʻĀkau o ka Pākīpika i ka Kenekulia 20

Wahi a kekahi noiʻi hou i mālama ʻia e nā mea olaola o UCLA, 99% o ka heluna kanaka hoʻohua kohola hikina ʻĀkau o ka Pākīpika i hoʻopau ʻia e ke koholā ʻana i ke kenekulia 20. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o kēia helu ma mua o nā kuhi mua, e hōʻike ana i ka paʻakikī o ka hopena o ka hana a ke kanaka i ke kaiapuni. ʻOiai ua hilinaʻi ka noiʻi mua i nā moʻolelo koholā a i ʻole DNA mitochondrial, ua hoʻohana kēia haʻawina i ka genome holoʻokoʻa e hāʻawi i ka ʻike piha i ka nui o kēia manawa a me nā ʻano genetic o nā koholā hope i koe.

ʻO ke koholāla ʻoihana i ke kenekulia 20 ka mea i hoʻopau loa ʻia ka heluna o nā koholā hope, ʻoi loa ma ka Hikina ʻĀkau Pākīpika. He ʻokoʻa kēia i ke kenekulia 19, i ka wā i luku ʻia ai ka hapa nui o nā koholā e ka lawaiʻa ʻana akā ʻoi aku ka nui o nā ʻano nui e like me nā koholā polū a me nā kohola hope i hiki ke ola me ka ʻole o ka pōʻino.

He mea paʻakikī ka noiʻi i mālama ʻia e nā mea olaola o UCLA, no ka mea, paʻakikī ka loaʻa ʻana o nā laʻana DNA mai nā koholā ola. Eia naʻe, ua komo ka noiʻi ʻana i nā koholā he 50, me nā koholā hope mai ke Kaikuono o Kaleponi, ʻaʻole i manaʻo ʻia e ka poʻe koholā akā no kahi hui liʻiliʻi a kaʻawale.

Ua hōʻike ʻia nā ʻike o ka noiʻi ʻana ua hoʻokaʻawale nā ​​koholā he 16,000 mau makahiki i hala aku nei, e mālama ana i ka heluna kanaka ma kahi o 114 mau mea hānai makua. ʻO ka ʻokoʻa, ua nui ka heluna kanaka o ka Pākīpika Hikina ʻĀkau a pili a hiki i ka 20th-century hoʻoemi ʻia ʻana o nā helu mai 24,000 poʻe i 305 wale nō i loko o ka manawa o 26 a 52 mau makahiki.

ʻOiai ka emi ʻana o ka pōʻino, ʻo ka ʻokoʻa ʻokoʻa ma waena o nā kohola hope i koe ma ka Hikina ʻĀkau Pākīpika e lawa nō ia e hiki ai ke hoʻihoʻi hou inā hoʻokō ʻia nā hana hoʻomalu. Eia nō naʻe, ʻo ka mālama ʻana i nā pale o kēia manawa a me ka hoʻoponopono ʻana i nā mea hoʻoweliweli o waho e like me ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka hahau moku he mea koʻikoʻi ia no ka hoʻomau mau ʻana o kēia mau koholā.

ʻO ka noiʻi i hana ʻia ma ka hoʻolaʻa ʻana iā UCLA Polofesa Robert Wayne i hala aku nei he ʻano koʻikoʻi koʻikoʻi i mua o ka hoʻomaopopo ʻana i nā pilikia e kū nei nā koholā hope. I ka hoʻomaikaʻi ʻana o nā kumu hoʻohālikelike, pono ka hoʻohui ʻana i nā mea e like me ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ka loiloi ʻana i ka hopena o ka pau ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā mālama mālama pono.

hōʻuluʻulu manaʻo:

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i ka hopena o ke koholā ʻana i ke kenekulia 20 ma kahi kokoke i ka pau ʻana o 99% o ka heluna kanaka hānai kohola hikina ʻĀkau Pākīpika. ʻO ka noiʻi, i alakaʻi ʻia e UCLA nā mea olaola, ua hoʻohana i ka genome holoʻokoʻa e hāʻawi i ka ʻike piha i ka nui o kēia manawa a me ka ʻokoʻa ʻokoʻa o nā koholā i koe. ʻOiai hiki ke hoʻōla hou ka heluna o nā kohola fin o ka Hikina ʻĀkau o ka Pākīpika me nā hana mālama, ʻo ka mālama ʻana i nā pale a me ka hoʻoponopono ʻana i nā hoʻoweliweli o waho he mea koʻikoʻi ia no ko lākou ola ʻana. Hōʻike ka haʻawina i ka hopena pōʻino o ka hana a ke kanaka i ke kaiapuni a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka hoʻomohala ʻana i nā kumu hoʻohālikelike e loiloi i ka hopena o ka pau ʻana a hoʻomaopopo i nā hoʻolālā mālama.

Nā wehewehena:

- Ka ʻokoʻa ʻokoʻa: ʻO nā ʻano genes i loko o kekahi ʻano a i ʻole heluna kanaka.

- DNA Mitochondrial: Aia nā mea genetic i loko o ka mitochondria o nā cell, i hoʻoili ʻia mai ka makuahine wale nō, a hoʻohana mau ʻia i nā haʻawina genetic.

– ʻO ke koholā: ʻO ka hana o ka hahai holoholona ʻana a me ka pepehi ʻana i nā koholā no kā lākou ʻiʻo, ʻaila, a me nā huahana ʻē aʻe.

– ʻImi ʻoihana koholā: ʻImi nui koholā no ka hana kālepa.

- Genome: ʻO ka hoʻonohonoho piha o nā mea genetic i loko o ke kino.

Sources:

- Haʻawina i paʻi ʻia ma Nature Communications

- Nā noiʻi i mālama ʻia e nā mea olaola o UCLA