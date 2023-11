ʻO Thales Alenia Space no ke kākoʻo ʻana i ka huakaʻi hoʻomaka mua o Turkey

Ua hoʻopaʻa ʻo Thales Alenia Space, kahi hui aerospace koʻikoʻi, i kahi ʻaelike koʻikoʻi e kōkua iā Turkey i kāna misionari lunar ambitious. ʻO ka hui hui pū ʻia e Thales lāua ʻo Leonardo e hāʻawi i ka ʻenehana kamaʻilio koʻikoʻi no ka ʻoihana lunar inaugural o Turkey, AYAP-1.

Ma lalo o ka National Space Program i hoʻokumu ʻia e ka Turkish Space Agency, ua manaʻo ka AYAP Lunar Research Program e ʻimi a hōʻiliʻili i nā ʻikepili koʻikoʻi mai ko mākou hoalauna lani kokoke loa. ʻO Tübitak Uzay, ka Turkish Space Technology Research Institute, ke kuleana no ka hoʻomohala ʻana, ka hoʻohui ʻana, ka hoʻāʻo ʻana, ka hoʻokuʻu ʻana, a me ka hana ʻana o ka mokulele AYAP-1.

ʻO ka hōʻoia ʻana i ke kamaʻilio maʻemaʻe i loko o ka misionari ka mea nui i kona kūleʻa. E hoʻohana ʻia ke akamai o Thales Alenia Space i ka ʻenehana aerospace i ko lākou hāʻawi ʻana i ka transponder S-band, kahi mea koʻikoʻi o ka telemetry, tracking, and control subsystem o ka AYAP-1. E maʻalahi kēia transponder i ka hoʻihoʻi ʻana i ka ʻikepili koʻikoʻi i ka Honua, e hiki ai i nā ʻepekema a me nā mea noiʻi ke nānā pono i ka holomua o ka mokulele a hōʻiliʻili i nā ʻike waiwai.

Loaʻa iā Thales Alenia Space kahi moʻolelo maikaʻi i ka hāʻawi ʻana i nā hopena ʻokiʻoki no nā mikiona mākaʻikaʻi. ʻO kā lākou ʻano hana hou i ka ʻenehana aerospace ua lilo lākou i hoa hilinaʻi no nā keʻena kikowaena like ʻole o ka honua. Me kēia hui pū ʻana, ʻoi aku ka paʻa o ka ʻimi ʻana o Turkey i ka mākaʻikaʻi ākea.

Ma ka launa pū ʻana me Thales Alenia Space, loaʻa ʻo Turkey i ka ʻike alakaʻi alakaʻi ʻoihana a me ka holomua o ka ʻenehana kamaʻilio. ʻAʻole e hoʻolōʻihi wale kēia hui ʻana i nā hiki o Turkey i ka noiʻi ākea akā e hoʻoikaika pū i ka hui honua i ka ʻimi ʻana o ko mākou ao.

