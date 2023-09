ʻO kahi manawa e ʻike ai i ka lā Annular Solar Eclipse ma Texas State Parks

Ke hoʻomākaukau nei ʻo Texas State Parks e hāʻawi i nā manawa e nānā pono ai no kahi eclipse solar annular e ʻike ʻia ma ka lani o Texas i ka lā 14 ʻOkakopa. Ma muli o ka manaʻo kaulana o ka hanana, e kaupalena ʻia ke komo ʻana i nā paka mokuʻāina ma ia lā i ka poʻe i kūʻai mua i nā lā i kūʻai ʻia a i ʻole nā ​​​​ʻae hoʻomoana. He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole e hōʻoiaʻiʻo ʻia kahi pāka mokuʻāina i ke komo ʻana, no laila e ʻōlelo ʻia e mālama i kahi kahua hoʻomoana a i ʻole ka lā hele i ka wā hiki ke hoʻopaʻa i kou wahi.

E hala ana ka annular eclipse ma luna o Texas mai Midland/Odessa a i Corpus Christi, me ʻumikūmāhiku Texas State Parks aia ma kona ala. Hana ʻia kahi pōʻai ke kū ka lā, ka mahina, a me ka honua i ka lewa. I ka wā o ka eclipse annular, ua liʻiliʻi iki ka mahina ma mua o ka lā, e hana ana i ka hoʻopunipuni o ke apo ahi i ka lewa. E hoʻomaka ana ka mahina e ālai i ka lā ma kahi o 10:20 am ma ʻOkakopa 14th, a ʻike ʻia ke apo ahi ma kahi o 11:40 am ma ka palena ʻo Texas-New Mexico.

E hele ana ka eclipse ma ka hikina hema a puni ka mokuʻāina, me ka lōʻihi o ka huina e ʻokoʻa ana ma muli o ke kūlana kiʻekiʻe. ʻO ka kokoke loa i ke ala o ka eclipse, ʻoi aku ka lōʻihi e hiki ai iā ʻoe ke hauʻoli i ke apo ahi. Manaʻo ʻia e hoʻolālā e hōʻea koke a noho i ka pō ma nā paka, no ka mea, aia paha nā lohi kaʻa ma muli o nā malihini mai ka mokuʻāina a me ka lāhui. E hōʻoia i ka lawe ʻana mai i ka meaʻai, ka wai, a me ka wahie inā loaʻa kekahi lohi i ʻike ʻole ʻia.

Ke hele ʻoe i ka nānā ʻana i ka eclipse ma Texas State Park, he mea nui e paka ma nā wahi i koho ʻia wale nō a haʻalele i nā alanui no ka palekana. Na nā limahana paka e kuhikuhi i nā malihini ma kahi e paka ai i waho o ke ala ala inā pono. Hoʻohui ʻia, hāʻawi nā paka i nā papahana i alakaʻi ʻia ma mua a ma hope paha o ka eclipse, no laila makemake ʻia e hele i kēia mau papahana hoʻonaʻauao.

Mai poina i kēia manawa kūʻokoʻa a hoihoi e ʻike i ka eclipse lā annular ma Texas State Parks. E hana mua i kāu kau ʻana a me ka hoʻomākaukau ʻana e hōʻoia i kahi ʻike poina ʻole.

Sources:

- Keʻena Pāka a me nā holoholona hihiu o Texas (TPWD)